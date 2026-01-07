La Provincia suma un Chatbot para planificar las vacaciones
Se trata de un instrumento clave para las formas actuales de promoción turística. El chatbot del Turismo bonaerense estará disponible tanto en web como en WhatsApp.
La Provincia de Buenos Aires relanza su página web de promoción turística, una plataforma renovada que suma experiencias e innovación para acompañar cada etapa del viaje.
El sitio buenosaires.tur.ar incorpora una herramienta clave para el turismo actual: Recreo, el chatbot turístico oficial de la Provincia de Buenos Aires, disponible como web chat y a través de WhatsApp.
“ReCreo, con el personaje de la estrella viajera como imagen, nace para facilitar la planificación de viajes y escapadas dentro de los destinos turísticos bonaerenses, ofreciendo información clara, inmediata y personalizada”, consignaron desde la provincia.
La herramienta está disponible las 24 horas y permite resolver consultas en tiempo real sobre atractivos, circuitos, fiestas populares y eventos, propuestas gastronómicas, actividades culturales, visitas guiadas, experiencias en bodegas y viñedos, sin necesidad de navegar múltiples secciones.
Una de las principales ventajas del bot ReCreo es su capacidad de acompañar a quienes viajan tanto antes, como durante y después de cada recorrido. Desde inspirar una escapada de fin de semana hasta sugerir qué hacer en un destino específico, ReCreo funciona como un asistente turístico digital, adaptado a los intereses particulares de las personas. Además, propone alternativas según el momento, la ubicación o el tipo de experiencia buscada.
El valor diferencial está también en su identidad: ReCreo adopta la forma de “la estrella culona”, un personaje cercano, simpático y ya reconocido dentro del universo turístico bonaerense. Se trata de una herramienta amigable, que genera confianza y cercanía, a partir de acciones lúdicas, especialmente para quienes se acercan por primera vez a la web o al canal de WhatsApp.
"La estrella no solo informa, sino que invita a descubrir, recorrer y disfrutar la Provincia Bonita Argentina. El personaje está identificado con las redes de Turismo Provincia, recorre los municipios y busca información para compartir de los mejores atractivos", indicaron.
Además, la integración del chatbot en WhatsApp amplía el alcance y la accesibilidad, permitiendo que la información turística esté literalmente en el bolsillo, para uso cotidiano.
