La Provincia de Buenos Aires relanza su página web de promoción turística, una plataforma renovada que suma experiencias e innovación para acompañar cada etapa del viaje.

El sitio buenosaires.tur.ar incorpora una herramienta clave para el turismo actual: Recreo, el chatbot turístico oficial de la Provincia de Buenos Aires, disponible como web chat y a través de WhatsApp.

“ReCreo, con el personaje de la estrella viajera como imagen, nace para facilitar la planificación de viajes y escapadas dentro de los destinos turísticos bonaerenses, ofreciendo información clara, inmediata y personalizada”, consignaron desde la provincia.

La herramienta está disponible las 24 horas y permite resolver consultas en tiempo real sobre atractivos, circuitos, fiestas populares y eventos, propuestas gastronómicas, actividades culturales, visitas guiadas, experiencias en bodegas y viñedos, sin necesidad de navegar múltiples secciones.

Una de las principales ventajas del bot ReCreo es su capacidad de acompañar a quienes viajan tanto antes, como durante y después de cada recorrido. Desde inspirar una escapada de fin de semana hasta sugerir qué hacer en un destino específico, ReCreo funciona como un asistente turístico digital, adaptado a los intereses particulares de las personas. Además, propone alternativas según el momento, la ubicación o el tipo de experiencia buscada.

El valor diferencial está también en su identidad: ReCreo adopta la forma de “la estrella culona”, un personaje cercano, simpático y ya reconocido dentro del universo turístico bonaerense. Se trata de una herramienta amigable, que genera confianza y cercanía, a partir de acciones lúdicas, especialmente para quienes se acercan por primera vez a la web o al canal de WhatsApp.

"La estrella no solo informa, sino que invita a descubrir, recorrer y disfrutar la Provincia Bonita Argentina. El personaje está identificado con las redes de Turismo Provincia, recorre los municipios y busca información para compartir de los mejores atractivos", indicaron.

Además, la integración del chatbot en WhatsApp amplía el alcance y la accesibilidad, permitiendo que la información turística esté literalmente en el bolsillo, para uso cotidiano.