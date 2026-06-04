El Ministerio de Transporte bonaerense rechazó las modificaciones que el Gobierno nacional impulsó sobre el sistema de Verificación Técnica Vehicular y ratificó que la Provincia mantendrá los estándares de control vigentes.

El ministro Martín Marinucci cuestionó la medida y advirtió que flexibilizar los controles en un contexto de deterioro de la infraestructura vial nacional “es una irresponsabilidad”.

La desregulación, en la mira

Marinucci apuntó contra el discurso oficial sobre el fin de un “supuesto monopolio” y advirtió que la medida no establece mecanismos claros para garantizar la rigurosidad de los controles. “Escuchamos y vemos en redes sociales hablar del fin de un supuesto monopolio, pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que la VTV tiene respaldo en una ley provincial vigente y cumple una función preventiva concreta. “La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, afirmó.

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Qué dispuso Nación

El rechazo de la Provincia llega en respuesta a una resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación que dispuso la reapertura del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, en el marco del decreto 196/2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita la incorporación de talleres particulares para realizar controles sobre todo tipo de vehículos y establece que el precio de la revisión quedará sujeto a libre negociación entre el usuario y el taller.

Además, extiende los plazos: los vehículos particulares nuevos deberán realizar su primera inspección recién a los cinco años, con revisiones periódicas cada 24 meses para los de hasta una década de antigüedad.

Rutas deterioradas y menos controles

Marinucci apuntó contra la contradicción que, a su criterio, representa la medida: “No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial”, señaló.

Al vincular el estado de la red vial con el desgaste acelerado de los vehículos, indicó: “Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. Se rompen neumáticos, suspensiones, trenes delanteros y componentes fundamentales para la seguridad”.

“En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse”, insistió.

Mil páginas ilegales, dadas de baja

En paralelo a su posición frente a Nación, el titular de la cartera de Transporte destacó las acciones que lleva adelante la Provincia contra las maniobras fraudulentas vinculadas a las verificaciones. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI), ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

“Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden”, subrayó.

La responsabilidad, el eje del debate

Marinucci planteó el problema en términos de responsabilidad estatal: “La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina”, expresó.

Y concluyó: “Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos”.