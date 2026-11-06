El Ministerio de Trabajo bonaerense implementará un nuevo régimen de información digital obligatoria para los empleadores de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer los controles sobre las condiciones laborales, detectar irregularidades y agilizar las inspecciones. Así lo dispuso la Resolución 260/2026, firmada por el ministro Walter Correa y publicada este viernes en el Boletín Oficial.



El sistema, denominado Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), podrá utilizarse voluntariamente desde diciembre de 2026 y será obligatorio a partir de enero de 2027.

La medida establece que los empleadores deberán presentar mensualmente una declaración jurada a través del Portal de Trabajo de la cartera. La obligación alcanzará a quienes tengan domicilio legal o fiscal en el territorio bonaerense, sean titulares o exploten establecimientos en la provincia o tengan trabajadores bajo su dependencia que desarrollen tareas en esa jurisdicción.

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El formulario deberá incluir información sobre el período de liquidación, el monto total de los salarios abonados y el detalle de los conceptos remunerativos, no remunerativos y los importes netos. También se deberá informar cuál es el método utilizado para controlar la jornada laboral.

Además, los empleadores tendrán que adjuntar los recibos de sueldo de todo el personal alcanzado y los comprobantes de acreditación de los salarios en las cuentas bancarias de los trabajadores.

En los casos en que existan acuerdos individuales, plurindividuales o colectivos que regulen jornadas laborales, compensaciones de horas extraordinarias, bancos de horas o descansos compensatorios, también deberán ser informados y acompañados por la documentación correspondiente.

La resolución establece que la falta de presentación, la entrega de información falsa o la comprobación de incumplimientos a la normativa laboral habilitarán al Ministerio a aplicar sanciones previstas en la Ley provincial 10.149, su decreto reglamentario y el Pacto Federal del Trabajo.

Qué busca controlar el Ministerio de Trabajo



Según los fundamentos de la medida, el nuevo instrumento permitirá verificar de manera más eficiente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos laborales, incluso antes de realizar inspecciones presenciales en los establecimientos.

Entre los aspectos que buscará fiscalizar el Ministerio figuran el cumplimiento de las jornadas de trabajo y los descansos mínimos, el pago de salarios, la entrega de recibos de haberes y las acreditaciones bancarias. La información también permitirá detectar posibles pagos parciales o fuera de término, omisión de conceptos remunerativos y subfacturación salarial.

La cartera laboral apunta, además, a avanzar en inspecciones virtuales con mayor automatización, mejorar la planificación de los operativos y generar estadísticas para fortalecer las políticas públicas de trabajo y empleo.

El F.U.T.U.R.O. se incorporará a las herramientas digitales que ya utiliza el Ministerio, entre ellas el domicilio electrónico, el Portal de Trabajo y el Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB), destinado a la presentación de documentación laboral obligatoria. La implementación del nuevo formulario será gratuita y se realizará a través de esa plataforma.

Fuente: Agencia DIB