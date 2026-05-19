La Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, avanza en la modernización del Sistema Integral de Emergencias 911 con una inversión histórica de más de 23 mil millones de pesos, destinada a fortalecer una infraestructura crítica que constituye el primer contacto de la ciudadanía ante situaciones que requieren asistencia inmediata.



El servicio, que funciona las 24 horas los 365 días del año, recibirá -se anunció- una renovación tecnológica total y mantenimiento para optimizar la capacidad de respuesta estatal en todo el territorio bonaerense.

Licitación



La contratación fue efectuada mediante la Licitación Pública 20/2025. Al respecto, las autoridades destacaron “la eficiencia fiscal del proceso”, ya que el monto final adjudicado resultó inferior al presupuesto oficial estimado de $ 23.105.697.326,46.

Tras una mejora de precios solicitada por la administración provincial, la oferta evaluada cumplió con los requisitos técnicos exigidos, garantizando una actualización tecnológica sin precedentes, la continuidad del servicio y mejores condiciones económicas para el Estado.

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Ampliación y descentralización



El eje central de esta expansión es la incorporación de una nueva Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) ubicada estratégicamente en el municipio de La Matanza.

Actualmente, el esquema se centraliza en tres sedes (situadas en La Plata, Mar del Plata y Campana). La creación de esta cuarta central permitirá descomprimir operativamente a la cabecera platense, brindando una gestión más cercana, ágil y eficiente en el Conurbano y toda la zona oeste de la provincia, optimizando el envío de recursos policiales, de salud o de bomberos.

Las CATE son las terminales técnico-operativas esenciales del 911: se encargan de la recepción de los llamados ciudadanos, la clasificación inmediata de los incidentes según su nivel de urgencia y la derivación en tiempo real hacia los Centros de Despacho Policial o las agencias competentes. Al sumar esta nueva infraestructura, el sistema gana eficiencia y operatividad, asegurando que si una base se ve afectada por un pico de demanda o una contingencia técnica, las demás puedan absorber y procesar las llamadas de forma transparente para el usuario.

Inteligencia Artificial para asistir la emergencia



La principal innovación de esta etapa radica en la implementación de agentes de Inteligencia Artificial (IA) diseñados para asistir a los operadores y dotar de mayor velocidad a las plataformas de atención y denuncias (SAE911 y SAD911). Estos asistentes virtuales permitirán realizar transcripciones y traducciones de llamadas en tiempo real, ejecutar el etiquetado y la extracción automatizada de datos esenciales (como nombres, ubicaciones y patentes), y ofrecer sugerencias de tipificación de los incidentes para acelerar el despacho de los móviles.

Al estructurar de manera inmediata esta información, todo el registro generado quedará disponible para procesos investigativos y requerimientos de la justicia, dotando de mayor inteligencia estratégica al sistema de información policial.

Renovación por obsolescencia e integraciones clave

Debido a que las plataformas que operan en modalidad de 7x24 requieren actualización permanente para sostener su capacidad de cómputo y almacenamiento, cada tres años se exige el recambio total de los equipamientos informáticos. Esta contratación cubre dicha renovación y asegura el soporte mensualizado durante 24 meses, garantizando además integraciones clave para el territorio:

Videollamadas de emergencia: Sistema de comunicación por video interno y externo con los ciudadanos y sus respectivas grabaciones.

Seguimiento de recursos: Integración del servidor AVL para el monitoreo geolocalizado en tiempo real de hasta 200.000 dispositivos, incluyendo patrulleros con tablets, radios analógicas y tecnología push-to-talk para policías caminantes.

Conectividad e inclusión: Herramientas accesibles para personas hipoacúsicas, botones antipánico y articulación directa con el Sistema 911 Federal, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Renaper e Interpol.

Con este salto cualitativo, “la Provincia consolida un método de trabajo coordinado, integrado y basado en evidencia científica que ya viene demostrando su eficacia operativa en el territorio, transformando la inversión tecnológica en un legado institucional permanente para cuidar a los bonaerenses cuando más lo necesitan”, cierra el comunicado.

Fondo: Agencia DIB