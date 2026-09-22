El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios de trabajadores estatales para reanudar las negociaciones paritarias. La reunión, que venía siendo pedida por todos los sectores, será este jueves y ambas partes buscarán un acuerdo en torno a un nuevo aumento salarial.



La convocatoria se dio tras el fuerte reclamo de estatales, docentes y judiciales, que enviaron notas para pedir ser llamados a negociar salarios en septiembre, algo que había sido acordado en la paritaria pasada. Sin embargo, como esta reunión se dará en la segunda quincena del mes, los futuros aumentos no llegarán con los haberes que se cobren en octubre.

Tras conocerse la inflación de agosto de 1,7%, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los judiciales de la AJB ya habían pedido negociar una nueva pauta. Sin embargo, esto no tuvo eco aún en la Provincia, que mes a mes sufre en sus cuentas en medio de “una asfixia”, según denuncia, de parte del Gobierno nacional.

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En junio la administración de Axel Kicillof no dispuso aumento y anunció semanas después la suba del 7% escalonado, con un 5% para julio y otro 2% para agosto (a cobrar en el sueldo de septiembre). Como ya se liquidaron los salarios de este mes, los gremios deberán aspirar a recuperar “lo perdido” en el cobro de noviembre.

No obstante, habrá que ver si las autoridades provinciales van a la reunión del jueves con una oferta concreta, ya que el ministro de Economía, Pablo López, es parte de la delegación de Kicillof que por estas horas está en Estados Unidos.

Fuente: Agencia DIB