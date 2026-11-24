El Gobierno bonaerense aprobó un nuevo esquema de refinanciación para los beneficiarios del programa de créditos Buenos Aires CREA, que permite extender los plazos de devolución un 50% y condonar parte de los intereses a quienes registren atrasos en el pago de las cuotas. La adhesión será voluntaria y podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.



La medida, dispuesta por el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, contempla distintas condiciones según la situación de cada adjudicatario. El objetivo es facilitar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las familias y mejorar el recupero de los fondos destinados al programa, en medio de un contexto de crisis y amplia morosidad.

Para quienes adeuden tres o más cuotas consecutivas, se extenderá un 50% el plazo de cancelación del crédito, tomando en cuenta tanto las cuotas vencidas como las que todavía resten pagar. Además, se condonará la totalidad de los intereses punitorios y el 80% de los intereses moratorios.

En el caso de los beneficiarios que tengan una o dos cuotas impagas, también se aplicará una extensión del 50% en el plazo de devolución y una condonación del 80% de los intereses moratorios.

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Por su parte, quienes estén al día con los pagos también podrán acceder a una alternativa de refinanciación, aunque en este caso la única facilidad prevista será extender un 50% el plazo para cancelar las cuotas pendientes.

Plan para viviendas



La resolución, que se suma a otro del Gobierno de hace unos días, establece que las nuevas condiciones serán optativas y deberán ser aceptadas expresamente por los beneficiarios. La adhesión se realizará a través del domicilio electrónico declarado al momento de solicitar el crédito y estará disponible hasta el 31 de diciembre.

Para calcular el capital teórico que deberá devolverse, se utilizará el coeficiente Hogar BA. Si la adhesión se concreta hasta el día 15 de cada mes, se tomará como referencia el coeficiente del mes anterior; si se realiza después de esa fecha, se utilizará el correspondiente al mes en curso.

El programa Buenos Aires CREA fue creado en 2022 para financiar reformas, refacciones y ampliaciones de viviendas de hogares bonaerenses, mediante créditos destinados a mejorar las condiciones de habitabilidad.

Fuente: Agencia DIB