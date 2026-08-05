El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, lanzó el nuevo Asistente Virtual de Infracciones BA, una plataforma digital que permite realizar consultas de manera ágil, segura y transparente.

A través del asistente, las y los usuarios podrán consultar sus infracciones ingresando únicamente el DNI o la patente del vehículo, visualizar el acta original, descargar el cupón de pago y acceder a toda la información necesaria sin necesidad de concurrir a una dependencia. El servicio funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

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“Nuestro compromiso es construir un Estado más cercano, moderno y transparente. La tecnología tiene que estar al servicio de las y los bonaerenses para simplificar trámites, brindar respuestas rápidas y garantizar un acceso sencillo a la información”, sostuvo el ministro Martín Marinucci.

En esa línea, agregó: “Cada trámite que logramos simplificar es tiempo que le devolvemos a la gente. Queremos un Estado presente, que utilice la innovación para facilitar la vida cotidiana de los bonaerenses, sin resignar los controles que protegen la seguridad vial. Este asistente virtual va en ese camino: más accesibilidad, más transparencia y respuestas más rápidas para todos”.

Asimismo, Marinucci destacó que “la seguridad vial no empieza únicamente en un operativo sobre una ruta. También se fortalece cuando el Estado brinda herramientas eficientes, transparentes y accesibles para que cada vecino pueda realizar sus trámites de manera simple, sin intermediarios y con información confiable”.

La incorporación del Asistente Virtual de Infracciones BA forma parte del proceso de transformación digital que impulsa el Ministerio de Transporte “para optimizar la atención ciudadana, reducir los tiempos de gestión y consolidar un Estado más eficiente, cercano y al servicio de las y los bonaerenses”, destacaron

¿Cómo acceder al Asistente Virtual de Infracciones BA?

Las personas podrán hacerlo de la manera que les resulte más cómoda:

* Agendando el número de WhatsApp 221 309-5014.

* Ingresando al enlace directo: https://wa.me/5492213095014.

* Escaneando el código QR disponible en los canales oficiales del Ministerio de Transporte.

Cabe destacar que el asistente virtual oficial nunca solicitará datos bancarios, claves personales ni códigos de verificación, por lo que se recomienda utilizar únicamente los canales oficiales del Ministerio y no brindar información sensible ante contactos no verificados.

