El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires dispuso la continuidad de la suspensión del Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense) hasta el 31 de enero de 2027, con el objetivo de concentrar los recursos provinciales en el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), principal política alimentaria destinada a garantizar el acceso diario a la alimentación de más de 2,5 millones de estudiantes bonaerenses.

La resolución N° 1640-MDCGP-2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se inscribe en el marco de la emergencia económica provincial y responde a la persistencia del incumplimiento del Gobierno nacional en materia de transferencias de recursos hacia la Provincia, situación que obliga a priorizar la inversión en las políticas alimentarias estructurales.

El Programa MESA, creado durante la pandemia como una herramienta extraordinaria para garantizar la asistencia alimentaria ante la suspensión de la presencialidad escolar, continuará suspendido mientras la Provincia sostiene el funcionamiento del SAE, que constituye el eje central de la política alimentaria bonaerense y demanda un creciente esfuerzo presupuestario frente al aumento de los costos y la reducción de los aportes nacionales.

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En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, anunció recientemente un aumento del SAE del 15% a partir de agosto, que se suma al otorgado en mayo y se traduce en un incremento acumulado del programa durante 2026 del 49,58%, superando la inflación interanual, lo que implica no solo una actualización sino un aumento en términos reales y eleva la inversión mensual a más de $70.000 millones.

La medida incluye además un aumento del 15% para las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y los Centros Juveniles, en línea con la decisión del Gobierno bonaerense de fortalecer las políticas sociales destinadas a niñas, niños y adolescentes.

De este modo, la suspensión del Programa MESA no implica la interrupción de la asistencia alimentaria escolar, sino una reconfiguración de los recursos disponibles para garantizar la sostenibilidad y la calidad del SAE, política que la Provincia financia mayoritariamente con recursos propios ante el progresivo retiro del Estado nacional de esta responsabilidad y una deuda acumulada de más de 220.800 millones de pesos por este concepto.