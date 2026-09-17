

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, avanza a buen ritmo con la obra de intervención integral de la Ruta Provincial Nº 6, en Exaltación de la Cruz, Pilar y Campana.

Desde el organismo destacaron que “los trabajos forman parte de la intervención integral que la Provincia continúa ejecutando, y beneficia los partidos de La Plata, Brandsen, San Vicente, Cañuelas, General Las Heras, Marcos Paz, Gral. Rodríguez, Campana, Exaltación de La Cruz, Pilar y Zárate, sobre 140 kilómetros de extensión”.

En este caso, las tareas consisten en la rehabilitación y refuerzo en ambas calzadas, el mantenimiento y la puesta en valor de puentes, señalización vertical y horizontal y colocación de barandas de defensa vehicular.

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“Es una obra fundamental para el área Metropolitana, ya que por este corredor transita un alto caudal de camiones que transportan la producción”, indicó el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, y amplió: “En este caso, estamos ejecutando las tareas en la zona de Exaltación de la Cruz, Pilar y Campana, con trabajos de señalización horizontal, bacheo y carpeta asfáltica”.

La obra es parcialmente financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y forma parte del Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales, cuyo principal objetivo es aumentar las condiciones de seguridad y servicios para los usuarios y el transporte en general.