La Provincia adjudicó medicamentos para trasplantes por 15.760 millones de pesos
El Gobierno bonaerense formalizó la contratación de insumos médicos para el CUCAIBA, que se extenderá durante los próximos 24 meses mediante una orden de compra abierta.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la adjudicación de una contratación destinada a abastecer con medicamentos, alcoholes y soluciones parenterales a diversos servicios del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA). La medida fue formalizada a través de la Resolución 7600-MSALGP-2026 del Ministerio de Salud, publicada este miércoles 14 de octubre de 2026 en el Boletín Oficial.
El contrato, que tendrá una vigencia de 24 meses, fue otorgado a las empresas DNM Farma S.A. y MG Insumos S.A. Según se detalla en el anexo de la resolución, la provisión de los insumos estará destinada a la Farmacia Central, el CRAI Norte, la Unidad de Trasplante Renal y el Servicio Provincial de Procuración.
En cuanto a la distribución de los montos, DNM Farma S.A. recibirá 15.508.876.864,38 pesos, mientras que MG Insumos S.A. tendrá a su cargo provisiones por un total de 252.046.707 pesos. Estas cifras conforman la totalidad de la inversión de 15.760 millones de pesos.
La licitación pública nacional N° F-22/26 contó con la participación de siete ofertas. De acuerdo con los antecedentes del expediente, DNM Farma presentó los precios más bajos para los lotes 1 al 6, mientras que MG Insumos resultó adjudicataria de los lotes 7 y 8. Cabe destacar que para el lote 7 se registró una única oferta.
La contratación se instrumentó bajo la modalidad de orden de compra abierta. Por este motivo, los compromisos presupuestarios se ejecutarán de manera progresiva a medida que se emitan las solicitudes de provisión, por lo que el monto adjudicado no representa un desembolso inmediato por la totalidad de los fondos.