El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la adjudicación de una contratación destinada a abastecer con medicamentos, alcoholes y soluciones parenterales a diversos servicios del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA). La medida fue formalizada a través de la Resolución 7600-MSALGP-2026 del Ministerio de Salud, publicada este miércoles 14 de octubre de 2026 en el Boletín Oficial.

El contrato, que tendrá una vigencia de 24 meses, fue otorgado a las empresas DNM Farma S.A. y MG Insumos S.A. Según se detalla en el anexo de la resolución, la provisión de los insumos estará destinada a la Farmacia Central, el CRAI Norte, la Unidad de Trasplante Renal y el Servicio Provincial de Procuración.

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En cuanto a la distribución de los montos, DNM Farma S.A. recibirá 15.508.876.864,38 pesos, mientras que MG Insumos S.A. tendrá a su cargo provisiones por un total de 252.046.707 pesos. Estas cifras conforman la totalidad de la inversión de 15.760 millones de pesos.

La licitación pública nacional N° F-22/26 contó con la participación de siete ofertas. De acuerdo con los antecedentes del expediente, DNM Farma presentó los precios más bajos para los lotes 1 al 6, mientras que MG Insumos resultó adjudicataria de los lotes 7 y 8. Cabe destacar que para el lote 7 se registró una única oferta.

La contratación se instrumentó bajo la modalidad de orden de compra abierta. Por este motivo, los compromisos presupuestarios se ejecutarán de manera progresiva a medida que se emitan las solicitudes de provisión, por lo que el monto adjudicado no representa un desembolso inmediato por la totalidad de los fondos.