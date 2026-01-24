La Provincia de Buenos Aires dispuso una nueva actualización en el sistema de multas de tránsito que rige en todo el territorio bonaerense, lo que provocó un fuerte incremento en el monto de las sanciones. Con el nuevo valor de la Unidad Fija (UF), vigente desde enero de 2026, varias infracciones ya alcanzan cifras cercanas o superiores al millón de pesos.

El esquema sancionatorio provincial se calcula en base a la UF, una unidad de referencia que se ajusta periódicamente y cuyo valor se publica de manera oficial en el Sistema de Infracciones de Tránsito. La última actualización fue establecida mediante la Resolución RS-2025-46962340-GDEBA-SSPYSVMTRAGP, firmada el 30 de diciembre de 2025. A partir de esa disposición, cada UF pasó a tener un valor aproximado de $1.807.

Este cambio impacta de manera directa en el costo final de las multas, ya que cada infracción tiene asignado un rango mínimo y máximo de Unidades Fijas. De este modo, conductas que hasta hace pocos meses implicaban sanciones sensiblemente menores ahora representan un desembolso económico considerable para los conductores.

Infracciones frecuentes con sanciones elevadas

Entre las faltas más comunes que pueden derivar en multas de alto monto se encuentran cruzar un semáforo en rojo, utilizar el teléfono celular mientras se conduce, no usar el cinturón de seguridad o circular sin casco en el caso de motociclistas. También se incluyen en este grupo la negativa a exhibir la documentación obligatoria requerida en los controles de tránsito.

Estas infracciones están penadas con sanciones que van de 100 a 500 UF. Con el valor actualizado, el rango económico oscila entre los $180.700 y casi $904.000, según la gravedad del hecho y lo que determine la autoridad competente al momento de labrar el acta.

Desde los organismos provinciales explicaron que la severidad de estas sanciones responde al riesgo que estas conductas implican para la seguridad vial. Se trata de maniobras o incumplimientos que incrementan de forma directa la posibilidad de siniestros viales y, en muchos casos, agravan sus consecuencias tanto para quienes conducen como para terceros.

Faltas consideradas de riesgo extremo

El régimen vigente contempla penalidades aún más elevadas para las infracciones catalogadas como de riesgo extremo. En este grupo se ubica, en primer lugar, el exceso de velocidad, una de las principales causas de accidentes de tránsito graves. En estos casos, las multas pueden alcanzar los $1.807.000, de acuerdo con el máximo previsto en Unidades Fijas.

En el mismo nivel de sanción se encuentran circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria, conducir bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, hacerlo en contramano o transitar por la banquina. Todas estas conductas son consideradas de alta peligrosidad y están asociadas a un elevado índice de siniestros viales.

Las autoridades remarcaron que el objetivo del esquema no es únicamente recaudatorio, sino preventivo. El endurecimiento de las multas busca desalentar comportamientos que ponen en riesgo la vida y promover una conducción responsable en rutas y calles de la provincia.

Consulta y gestión de infracciones

Los conductores pueden verificar si registran infracciones a su nombre a través del Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito de la provincia de Buenos Aires. La consulta puede realizarse utilizando el número de DNI o la patente del vehículo.

Desde la plataforma oficial es posible acceder al detalle de las multas, descargar la información correspondiente y conocer las opciones disponibles para el pago o la presentación de un descargo, según lo establece la normativa vigente.