

La tasa de mortalidad infantil se ubicó en 8 muertes por cada 1.000 nacidos vivos durante 2025, lo que representó una reducción de 0,5 puntos respecto del año anterior, de acuerdo con las estadísticas preliminares presentadas por el Ministerio de Salud de la Nación en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA).



Los datos sistematizados por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) indican que 15 jurisdicciones registraron una disminución de la tasa, entre ellas la provincia de Buenos Aires, mientras que ocho tuvieron incrementos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantuvo los mismos valores.

Durante el año pasado también se contabilizaron 401.245 nacimientos, frente a los 413.135 registrados en 2024. La tasa bruta de natalidad continuó así con su tendencia descendente, aunque el ritmo de caída se desaceleró y se ubicó en el 3% interanual.

En la presentación, el director de la DEIS, Carlos Guevel, también señaló un aumento de los nacimientos prematuros y una disminución del embarazo adolescente. No obstante, aclaró que el informe completo de estadísticas vitales todavía no fue publicado debido a demoras en el envío de datos sobre mortalidad adulta por parte de algunas provincias.

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El encuentro, encabezado por el ministro de Salud, Mario Lugones, reunió a las autoridades sanitarias de todo el país y también abordó las medidas de preparación del sistema de salud ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

En ese marco, se presentó la Unidad de Coordinación Federal de Emergencias Sanitarias, un dispositivo destinado a centralizar información y coordinar la respuesta entre Nación y las provincias ante eventuales contingencias climáticas y sanitarias.

Además, el Instituto Nacional de Producción de Biológicos informó que incrementó un 50% su producción habitual de antivenenos y elaboró 5.400 unidades adicionales contra animales ponzoñosos. De ese total, 1.776 ya fueron distribuidas a las jurisdicciones. La medida apunta a reforzar las reservas ante el riesgo de que las lluvias intensas y las inundaciones desplacen a serpientes, arañas y escorpiones hacia zonas habitadas.

Fuente: Agencia DIB