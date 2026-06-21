La localidad de Manzanares festejó sus Fiestas Patronales 2026.

Allí, la comunidad celebró su historia e identidad con la procesión y misa que se realizó en la Parroquia San Luis Gonzaga.

El intendente Federico Achával acompañó las actividades, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent; a los vecinos de Manzanares en sus Fiestas Patronales.

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“Nos encontramos con la comunidad de Manzanares para celebrar sus Fiestas Patronales junto a los vecinos e instituciones de la localidad. Es una alegría ver que las familias siguen reivindicando y poniendo en valor su historia, su cultura y su identidad", expuso el jefe comunal.

“Esta es una localidad con mucha historia y estamos muy contentos de acompañar a las familias que vienen a celebrar”, expresó, en tanto, Santiago Laurent.

Las Fiestas Patronales de Manzanares continuarán este domingo 28 de junio, donde la comunidad participará del desfile tradicional y podrá disfrutar distintos espectáculos artísticos, paseo gastronómico y ferias de artesanos.