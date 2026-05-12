El servicio ferroviario de la línea San Martín que conecta Pilar con Retiro será renovado con la incorporación de nuevas formaciones diésel, luego de que Trenes Argentinos Operaciones adjudicara la compra de 43 unidades destinadas a distintos corredores suburbanos del AMBA.

La licitación fue ganada por la UTE integrada por las compañías chinas CRIIC y CRRC Tangshan, fabricante que ya tuvo participación en proyectos ferroviarios desarrollados en Argentina durante los últimos años.

Las nuevas unidades llegarán para reemplazar las actuales formaciones remolcadas que operan entre Pilar, Cabred y Retiro, trenes que presentan un fuerte desgaste por el paso del tiempo y la falta de modernización.

De acuerdo con lo informado, el recambio busca elevar las condiciones de seguridad y confiabilidad del servicio, incorporando sistemas tecnológicos que las actuales formaciones no poseen.

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La renovación abarcará además otros servicios diésel de las líneas Mitre, Roca y Sarmiento, incluyendo ramales suburbanos y regionales de corta distancia dentro de la provincia de Buenos Aires.

La compra había sido impulsada originalmente en 2022 para reforzar servicios regionales del Interior del país, aunque el proyecto fue reformulado tras la suspensión de varios corredores ferroviarios y la necesidad de modernizar líneas suburbanas del AMBA.

Los nuevos pliegos introdujeron cambios importantes respecto al plan inicial, como la eliminación de baños y la redefinición del tipo de unidades a incorporar. También se determinó que los trenes serán utilizados en recorridos de hasta 150 kilómetros.

En paralelo, el Gobierno nacional continúa evaluando distintas alternativas para avanzar en la reorganización y eventual privatización del sistema ferroviario, un proceso que también influye en las inversiones actuales sobre el material rodante.