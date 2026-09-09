Un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata le puso un freno momentáneo a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas en el Área Metropolitana (AMBA), al dejar firme una medida cautelar.

De esta forma, la Justicia bonaerense confirmó una cautelar que había presentado el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y giró el expediente a la Justicia federal.

Esta medida prohíbe a AySA alterar, reducir o limitar sus obligaciones vigentes en materia de agua potable, salud pública y medio ambiente, congelando la aplicación del nuevo contrato de concesión de mayo de 2026 que habilitaba estándares de calidad más bajos para un eventual operador privado.

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El fallo llega en momentos en que el gobierno nacional había pospuesto hasta el 15 de septiembre los plazos de entrega de propuestas. Ese día es la apertura del proceso, donde se conocen los interesados en adquirir el 90% de las acciones, después del cierre de ofertas. La Casa Rosada anunció que calcula recaudar unos 450 millones de dólares.

El fallo lleva las firmas de los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, y resuelve la apelación contra una decisión previa del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo del expediente desde junio.

Fuente Agencia DIB