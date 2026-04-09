En el marco de la celebración de su 11° aniversario, la Gráfica World Color de Pilar renovó su compromiso con la comunidad y volvió a ofrecer fotocopias gratuitas para estudiantes y jubilados.

Se trata de una iniciativa que la gráfica viene proponiendo desde hace 6 años y que se renovó, también en consonancia con el contexto económico que golpea los bolsillos de las familias.

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Así, la idea es acercar una ayuda para los jubilados y para las y los estudiantes que asisten a escuelas públicas del distrito.

En esta oportunidad, especificó Maximiliano Zuasnabar, en una entrevista que concedió al canal de noticias Tel Viso, también sumarán al beneficio a todos aquellos que estén en la búsqueda de un trabajo y precisen imprimir sus correspondientes currículums.

“La idea surgió hace 6 años, durante la pandemia. Diferentes empresas y emprendimientos realizaban donaciones. Asique nosotros lo apuntamos hacia la educación ayudando a los chicos que debían hacer sus tareas. Y también es una forma de agradecer a la gente de Pilar que siempre nos apoyó”, consignó Zuasnabar.

“Somos conscientes de la situación que atraviesa la clase trabajadora donde los salarios corren por menos de lo que es la inflación real que afecta a nuestros bolsillos todos los días y por eso tomamos este gesto. En un momento en donde las empresas en general piensan solo en sus ganancias, nosotros creemos que también se puede colaborar con la gente”, completó.

Renovación

Zuasnabar recordó que a la cooperativa la vienen gestionando los propios obreros “hace 11 años”.

“Siempre debatimos mucho para adquirir nuevas maquinarias para otros tipos de impresión. Actualmente realizamos vinilos, banners, troquelados teniendo en cuenta la reducción del consumo de papel”, expresó.

También han renovado su locación, mudando la gráfica a un espacio más amplio. Actualmente están situados en Lorenzo López 766, del centro de Pilar.