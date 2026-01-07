La Fundación IR celebró la llegada de los Reyes Magos con una jornada solidaria y comunitaria que convocó a las familias y comerciantes.



En un clima colmado de emoción, sonrisas y encuentro comunitario Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron el centro comercial de la estación del Ferrocarril San Martín, en la localidad de presidente Derqui.



Allí vecinos, comerciantes y familias se acercaron para acompañar la actividad y compartir un momento especial.



Durante el recorrido, los Reyes Magos entregaron golosinas a los niños y recibieron las tradicionales cartitas con los pedidos para la Noche de Reyes, generando un clima de ilusión y cercanía.



Desde la Fundación consignaron que “los más pequeños pudieron expresar sus deseos, mientras que los adultos acompañaron una propuesta que puso en valor la tradición y el encuentro intergeneracional”.



Además destacaron que la jornada tuvo como objetivo “acompañar a las infancias, fortalecer los lazos comunitarios y recuperar el valor de las tradiciones, especialmente en contextos donde muchas familias atraviesan situaciones de vulnerabilidad”.



La fundadora de la entidad, Inés Ricci, señaló: “Cada cartita que recibieron los Reyes representa un sueño, una ilusión. Poder estar presentes, recorrer un espacio tan importante para Derqui y ver la alegría de los chicos nos reafirma que el trabajo comunitario tiene un impacto real”.



Desde la entidad resaltaron que la actividad fue posible “gracias al compromiso de voluntarios y colaboradores, y permitió reafirmar el rol de Fundación IR como una organización con fuerte presencia territorial y vocación social”.