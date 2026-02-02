El sindicato ferroviario La Fraternidad anunció un paro general de 24 horas para este jueves 5 de febrero, en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno y de las empresas estatales del sector.

La medida implicará la interrupción total de los servicios en Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas -incluidas las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín-, además de Metrovías y Ferrovías SAC.

La decisión fue comunicada este lunes al mediodía a través de un duro documento titulado “Los trabajadores no aceptamos limosnas”, en el que el gremio que conduce Omar Maturano calificó de “burda” la oferta de recomposición presentada por Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A.

Aumento del 1%

El conflicto se terminó de sellar tras una reunión con autoridades de la Secretaría de Transporte, donde el Gobierno insistió con un aumento del 1% para los salarios de enero, propuesta que fue rechazada de plano.

“Frente a esta situación, el Sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un plan de lucha que inicia con un paro general de 24 horas”, indicó el comunicado.

El propio Maturano ya había anticipado una medida de fuerza y luego profundizó sus críticas al Gobierno. “Seguimos con las fallas de seguridad y hay una desidia hacia la empresa. Nos pisaron las paritarias, como a todos los sindicatos, y te ordenan que tenés que firmar”, lanzó el dirigente.

Pérdida de poder adquisitivo



Según detalló, los conductores de trenes acumulan una fuerte pérdida de poder adquisitivo: en 2025, aseguró, los salarios quedaron 18% por debajo de la inflación, mientras que en 2024 la caída rondó el 34%. “Bancamos, aceptamos, pero ya nos rompieron mucho los huevos”, expresó en declaraciones radiales.

El reclamo, sin embargo, no se limita a lo salarial. Desde el gremio también alertan por el deterioro del sistema ferroviario y la falta de inversión.

“La prioridad no es solamente el sueldo, sino el estado del material rodante, que se va cayendo”, afirmó Maturano, quien advirtió que sin mantenimiento adecuado “vamos a llegar a marzo funcionando con suerte un tren por hora”. Además, denunció que los ferrocarriles de cargas Belgrano, San Martín y Mesopotámico descarrilan “aproximadamente tres veces por día”.

Acusaciones contra el Gobierno

En ese marco, el sindicalista acusó al Gobierno de haber “mentido con la emergencia ferroviaria” y sostuvo que existe un proceso de desfinanciamiento orientado a avanzar hacia concesiones privadas “más baratas, donde los interesados pongan las reglas y no el Estado”.

También cuestionó la falta de interlocutores estables en la Secretaría de Transporte: “Cada pocos meses cambian a la gente a cargo del ferrocarril y no sabemos con quién discutir”.

Ante la posibilidad de que se dicte la conciliación obligatoria, Maturano fue cauto y señaló que evaluarán si acatarla. De todos modos, dejó abierta la puerta a nuevas medidas de fuerza si no hay respuestas.

La Fraternidad representa el ala más dura del sindicalismo ferroviario, a diferencia de otros gremios del sector -c0omo la Unión Ferroviaria, ASFA y APDFA- que mantienen una postura más dialoguista. De hecho, el sindicato anunció recientemente un acuerdo salarial con empresas privadas de cargas, que contempla sumas no remunerativas del 4% en enero y del 6% en febrero, además de un aumento del 8% desde marzo.

Mientras tanto, millones de usuarios del AMBA y del sistema ferroviario nacional se preparan para un jueves sin trenes, en un nuevo capítulo del creciente conflicto entre los gremios del transporte y el Gobierno.

Fuente: Agencia DIB

