La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los gremios mayoritarios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, rechazó la propuesta salarial del 6% en dos tramos presentada por el gobierno de Axel Kicillof. La decisión fue tomada durante un congreso extraordinario donde se ratificó el rechazo por considerar que la oferta no logra compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Como consecuencia, el sindicato definió un paro de 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires. La medida de fuerza será escalonada: el primer día de huelga será este jueves 22 de octubre, mientras que la segunda jornada aún resta ser definida.

Esta decisión marca una diferencia con otros socios del Frente de Unidad, como Suteba, Amet, Sadop y Udocba, quienes aceptaron la propuesta del 6% para octubre y noviembre. Por su parte, la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires y el sector disidente de la Multicolor de Suteba también se sumarán a las medidas de fuerza durante esta semana.

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A pesar del rechazo de la FEB, el gobierno provincial confirmó que no habrá apertura de nuevas negociaciones paritarias hasta diciembre. Debido a que la aceptación de la mayoría de los sindicatos se formalizó antes del cierre del sistema de liquidaciones, los docentes percibirán el primer aumento del 3% en noviembre.