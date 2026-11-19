La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió a un laboratorio de Pilar por fallas de calidad en la elaboración de principios activos farmacéuticos. La agencia emitió una carta de advertencia contra Umicore Argentina S.A., fechada el 6 de noviembre y publicada en su sitio el 17.

La medida surge de una inspección realizada del 4 al 9 de junio de 2026 en la planta del Parque Industrial de Pilar, sobre la calle 14. La FDA considera adulterados los principios activos elaborados allí.

La carta está dirigida al director ejecutivo de la compañía, Bart Sap, con domicilio postal en Bruselas, Bélgica. Detalla desvíos en las investigaciones de resultados de laboratorio, en el mantenimiento de equipos e instalaciones y en el control del agua.

Una planta de principios activos para tratamientos oncológicos

Según informa la propia compañía en su sitio web, la planta de Pilar produce principalmente principios activos a base de platino para tratamientos oncológicos, que abastece a clientes y socios de todo el mundo.

La carta de la FDA no identifica productos específicos y se refiere de manera general a principios activos de drogas inyectables.

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Más de 300 resultados fuera de especificación desde 2021

Desde 2021 se registraron más de 300 resultados fuera de especificación en análisis de ensayo, impurezas, monitoreo microbiológico y calidad del agua. Más de 200 fueron invalidados.

La FDA revisó 30 registros de investigación y detectó un patrón: cuando la primera fase no hallaba un error de laboratorio concluyente, la segunda fase no se realizaba o la causa se atribuía de manera indebida a un error del analista o de procedimiento. Como acción correctiva se aplicó de forma uniforme el reentrenamiento del analista, incluso sin error de laboratorio confirmado.

Insectos vivos y agua estancada en áreas de producción

Los inspectores observaron insectos vivos sobre y alrededor de equipos y pisos en áreas de fabricación y empaque, y un insecto volador en el fondo de un tanque. También registraron agua estancada en la línea de transferencia entre tanques y residuos no identificados en tanques documentados como limpios.

Además, constataron un techo agrietado y dañado sobre un tanque, con restos de partículas sobre la tapa de otro tanque inferior, y partes usadas en la fabricación almacenadas en contenedores con agua estancada y partículas. La carta señala que estas condiciones implican un riesgo de contaminación.

Por su parte, la empresa atribuyó el material desprendido en un tanque a un exceso de base de construcción, los residuos a arrastre o adhesivo de juntas y el agua estancada a una pendiente insuficiente. También reconoció deficiencias en el control de plagas.

Controles del agua y partículas en lotes

En el sistema de agua, la FDA observó recuentos de microorganismos sin identificación de los organismos. La falta de caracterización ya había sido citada en la inspección de 2018. Las muestras de agua se tomaron de forma no representativa de las condiciones reales de uso.

En tanto, hubo quejas recurrentes por partículas extrañas en lotes de un producto, cuya causa probable no se confirmó con caracterización analítica.

Una respuesta que la FDA consideró inadecuada

La FDA analizó la respuesta de la empresa al Formulario 483, fechada el 30 de junio de 2026, y la calificó de inadecuada. Faltaban detalles de las investigaciones reabiertas, controles provisorios para los lotes afectados y criterios para identificar microorganismos.

Qué exige la FDA y qué puede ocurrir

La agencia pidió una revisión retrospectiva independiente de las investigaciones críticas de los últimos tres años y de todos los resultados invalidados de productos para Estados Unidos en ese período. También reclamó un plan correctivo con un consultor independiente y recomendó una auditoría de seis sistemas de calidad.

La empresa tiene 15 días hábiles desde la recepción de la carta para responder. De no corregir las fallas, la FDA podría retener la aprobación de nuevas solicitudes, reinspeccionar la planta o rechazar el ingreso a Estados Unidos de productos fabricados allí.

