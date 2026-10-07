La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una denuncia penal por el episodio ocurrido en Nordelta en el que un hombre fue filmado mientras disparaba contra carpinchos.

El organismo que conduce Guido Lorenzino pidió además que el hecho no sea investigado únicamente como un posible caso de maltrato animal, sino también bajo el régimen específico de protección de la fauna silvestre previsto por la Ley 22.421 y el Código Rural bonaerense.

Puede interesarte

La presentación destaca que “el carpincho es una especie de fauna silvestre autóctona protegida y que la normativa provincial considera comprendidas dentro de los actos de caza no sólo la muerte o captura de animales, sino también su persecución y acoso”.

La Defensoría solicitó que se investigue la eventual aplicación del artículo 25 de la Ley 22.421, se incorporen los videos originales, se perite el arma secuestrada y se requiera informe a la autoridad provincial de Flora y Fauna sobre el régimen de protección aplicable.

Según el área de Protección Animal de la Defensoría, “la convivencia con la fauna silvestre no se resuelve de esta manera. Estos hechos deben ser investigados con toda la normativa de protección ambiental y de fauna vigente”.

La denuncia será incorporada a la investigación penal ya iniciada ante la Fiscalía de Benavídez.