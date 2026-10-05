La comunidad de San Francisco celebró sus fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís, con distintas actividades a lo largo del día.

La jornada incluyó una procesión desde la Avenida San Jorge y Estanislao López, en la rotonda de la Ruta 8, y una misa en la Avenida San Jorge y Los Naranjos. Luego hubo un desfile cívico tradicionalista, espectáculos artísticos, un paseo gastronómico y una feria de artesanos. Las familias celebraron así su cultura e identidad y compartieron el día en comunidad.

En ese marco, el intendente de Pilar, Federico Achával, acompañó a los vecinos, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, según informó el Municipio de Pilar.

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El trabajo de vecinos e instituciones

Junto a los vecinos, el intendente valoró la tarea cotidiana de quienes integran la comunidad. “Es una gran alegría encontrarnos con la comunidad para celebrar estas fiestas patronales que nos permiten poner en valor el trabajo que todos los días realizan sus vecinos e instituciones para que esta localidad siga creciendo”, señaló Achával.

Historia y tradición

Por su parte, el secretario de Gobierno puso el foco en el acompañamiento a las familias y entidades del lugar. “Para nosotros es muy importante poder acompañar a las familias e instituciones para celebrar con orgullo nuestra historia y tradición”, expresó Laurent.

En tanto, la secretaria General destacó el sentido de la jornada para los vecinos. “Nos llena de alegría poder compartir con los vecinos y vecinas este día tan especial para la comunidad que se reunió para celebrar su identidad”, afirmó Peralta.