La comunidad de Presidente Derqui celebró este domingo sus Fiestas Patronales en honor a San Antonio de Padua.

Fue en una jornada que contó con la organización del Municipio de Pilar y que contó con la participación del intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta; entre otros funcionarios y concejales del distrito.

Durante el evento, las familias celebraron su cultura e identidad con el tradicional desfile cívico, la misa, procesión y distintas actividades culturales que se desplegaron a lo largo del día.

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Junto a los vecinos, Achával destacó: “Nos encontramos con la comunidad de Presidente Derqui para celebrar sus fiestas patronales junto a vecinos, escuelas, instituciones, clubes y centros tradicionalistas que llenaron de color y pasión esta fecha tan especial".

"Esta celebración es parte de la identidad y la historia de Derqui, y nos llena de alegría ver a tantas familias celebrando con emoción, orgullo y sentido de pertenencia", remarcó.

Asimismo, Laurent señaló: “Derqui es una localidad con identidad, con instituciones que la hacen crecer y con familias que sienten un profundo orgullo por su historia, y es una alegría ver a los vecinos honrando sus raíces y fortaleciendo los lazos que los unen".

Por su parte, Peralta expresó: "Ver a tantas generaciones e instituciones que son parte del corazón de Derqui reunidas, compartiendo el orgullo que sienten por sus tradiciones y su historia nos llena de alegría. Gracias a toda la comunidad por este día tan especial".

La jornada comenzó con la procesión en la Estación de Derqui y posterior misa en la Iglesia San Antonio de Padua, seguido por el desfile tradicional junto a las instituciones y vecinos de la localidad. Luego, se celebraron distintos espectáculos artísticos en el Paseo Antonio Toro.



