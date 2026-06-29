La localidad de Manzanares celebró sus fiestas patronales en el marco de una jornada cargada de actividades culturales y tradición.

Junto a la comunidad, el intendente Federico Achával participó de la fiesta acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

A lo largo de la jornada, las familias celebraron su cultura e identidad con el tradicional desfile y distintas actividades que se realizaron a lo largo del día.

"Una vez más nos encontramos con los vecinos de Manzanares para celebrar junto a las escuelas, las instituciones y las familias que son parte de la identidad y del corazón de la localidad". "Estos espacios nos recuerdan lo importante de honrar nuestra historia y mantener vivas nuestras tradiciones para seguir fortaleciendo los lazos que unen a la comunidad", expresó el jefe comunal.

Puede interesarte

Asimismo, Laurent señaló: "Para nosotros es una gran alegría compartir este momento con los vecinos, las escuelas e instituciones que con gran compromiso mantienen viva la historia de la localidad. Felicitaciones a la comunidad por esta jornada de cultura, tradición e identidad".

Por su parte, Peralta destacó: "Estuvimos junto a familias, escuelas e instituciones celebrando las Fiestas Patronales de Manzanares y compartiendo la historia, la cultura y la tradición de esta localidad tan querida. Es una alegría ver a tantos vecinos honrar sus raíces".

La jornada comenzó con el desfile tradicional junto a las instituciones y vecinos de la localidad, seguido de distintos espectáculos artísticos que se celebraron en el predio de la Estación de Manzanares.