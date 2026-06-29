La comunidad de Manzanares celebró las Fiestas Patronales
Fue en el marco de una jornada que incluyó una amplia gama de actividades culturales.
La localidad de Manzanares celebró sus fiestas patronales en el marco de una jornada cargada de actividades culturales y tradición.
Junto a la comunidad, el intendente Federico Achával participó de la fiesta acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.
A lo largo de la jornada, las familias celebraron su cultura e identidad con el tradicional desfile y distintas actividades que se realizaron a lo largo del día.
"Una vez más nos encontramos con los vecinos de Manzanares para celebrar junto a las escuelas, las instituciones y las familias que son parte de la identidad y del corazón de la localidad". "Estos espacios nos recuerdan lo importante de honrar nuestra historia y mantener vivas nuestras tradiciones para seguir fortaleciendo los lazos que unen a la comunidad", expresó el jefe comunal.
Asimismo, Laurent señaló: "Para nosotros es una gran alegría compartir este momento con los vecinos, las escuelas e instituciones que con gran compromiso mantienen viva la historia de la localidad. Felicitaciones a la comunidad por esta jornada de cultura, tradición e identidad".
Por su parte, Peralta destacó: "Estuvimos junto a familias, escuelas e instituciones celebrando las Fiestas Patronales de Manzanares y compartiendo la historia, la cultura y la tradición de esta localidad tan querida. Es una alegría ver a tantos vecinos honrar sus raíces".
La jornada comenzó con el desfile tradicional junto a las instituciones y vecinos de la localidad, seguido de distintos espectáculos artísticos que se celebraron en el predio de la Estación de Manzanares.