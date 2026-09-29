La comunidad de Pilar celebra este martes 29 de septiembre el tercer aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Pilar.

Se trata de la casa de estudios que, emplazada en el emblemático predio del Instituto Pellegrini, cuenta actualmente con más de 6 mil estudiantes y 12 carreras distribuidas en tres facultades.

En el 2023, el Congreso Nacional sancionó la ley que permitía la creación de la UnPilar, un día que se convirtió en histórico para toda la comunidad local y la región.

“Tras un largo recorrido, el sueño se hizo realidad y hoy la Universidad cuenta con su edificio propio y más de 6000 estudiantes inscriptos, que se forman en sus aulas”, recordaron desde el Municipio de Pilar, que además tuvo a su cargo la construcción de las instalaciones propias.

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Desde la UnPilar, la rectora de la institución, Lizzie Wanger recordó el recorrido que, enfatizó, “comenzó mucho antes del 2023” y agregó que se trató de “un sueño de toda la comunidad que quería tener una universidad en su lugar, en su territorio, para que sus hijos pudieran estudiar”.

“El sueño empezó apenas asumió la intendencia Federico Achával quien tuvo un fuerte compromiso para que se hiciera realidad. Empezamos a trabajar para que hubiera una propuesta académica, que estuviera a la altura de las necesidades de Pilar y de toda la región”, repasó Wanger en una entrevista que concedió al programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2.

En ese contexto recordó que en mayo del 2020 se presentó el proyecto de ley “y a partir de ahí no se paró de trabajar para que el sueño se efectivizara”.

La comunidad también puso su granito de arena con cada firma que plasmó en la propuesta: se llegaron a reunir más de 70 mil adhesiones que fueron entregadas en el Congreso.

La votación tuvo sus vaivenes ya que, antes de lograr la aprobación, hubo dos sesiones en donde por la falta de quorum no se pudo tratar la iniciativa.

“A la tercera vez se logró sancionar esta ley que fue tan importante para todo nuestro pueblo”, rememoró Wanger.

Dos sedes y 12 carreras

Actualmente, la Universidad cuenta con dos sedes: la sede Pellegrini cuyo nuevo edificio se inauguró en el pasado mes de marzo. “Es una construcción hecha por el municipio con aulas, biblioteca, con laboratorios equipados, un aula magna, con espacios de estudio para las y los estudiantes, y con un parque increíble”, repasó Wanger.

Y la sede que funciona en el Parque Industrial en El Cenáculo. “Contamos con un grupo de aulas muy bonitas, equipadas y ahí funcionan también dos de los espacios de laboratorio, el de automatización y el de biosimulación”, repasó la rectora.

Actualmente, los dos espacios tienen sus aulas llenas, especialmente en los turnos mañana y noche, que es donde hay fuerte demanda de estudiantes.

“En este momento, la Universidad tiene caminando sus aulas y estudiando en ellas más de 6000 estudiantes de todas las edades, muchos pilarenses, por supuesto, y algunos que no lo son, que son de las zonas de la región aledaña y otros que vienen de un poco más lejos interesados en el tipo de carreras”, destacó Wanger.

La casa de estudios cuenta con 12 carreras distribuidas en tres facultades: la de Producción y Tecnología, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Desarrollo Humano.

“Son 12 carreras en total con una oferta bien diversa y pensada en función de las necesidades de nuestro territorio”, expresó la rectora de la Universidad.

Historias cargadas de futuro

En las aulas de la Universidad, cada estudiante es una historia y en todas hay un denominador común: la posibilidad de un mejor futuro.

“Hay personas que habían perdido la posibilidad de tener un proyecto y hoy, gracias a volver a estudiar, pueden volver a tenerlo. Personas que han empezado sus carreras y tuvieron que dejar por ejemplo, un cuatrimestre por enfermedades que fueron teniendo y lo primero que los hace volver a su vida normal es el volver a estudiar, inscribirse en las materias porque eso da mucho sentido. Hay personas, mujeres especialmente, con historias muy complejas de violencia de género en sus vidas que encontraron en la universidad la forma de independizarse, de autonomizarse y de seguir pensando en sí mismas y en un proyecto”, compartió Wanger.

Y agregó: “Historias de madres e hijos o hijas y padres, que se inscribieron en distintas carreras; empleadores y empleados, por ejemplo, que comparten la misma carrera. Todas son historias de vida de lo más bellas, de lo más diversas, y en todas las situaciones lo que aparece muy fuertemente es la posibilidad que la universidad ofrece a las personas de proyectar un futuro”.

Una casa de estudios que crece

Desde la UnPilar, Wanger reflexionó sobre el camino que la casa de estudios transita hacia adelante. “La universidad va a seguir abriendo posibilidades, abriendo carreras, proyectos de investigación, proyectos de extensión, abriendo proyectos concretos de innovación que permitan vincular el mundo de la universidad, de la ciencia, de la tecnología con el mundo del trabajo, con el mundo productivo”.

“La universidad tiene todo para empezar a crecer, somos jóvenes. Y en estos tres años lo que pudimos hacer fue sentar bases sólidas para seguir construyendo a la universidad pública”, cerró Wanger.

