El gobierno local continúa fortaleciendo los Clubes Municipales, por medio de actividades que convocan a toda la familia.

Se trata de diversas jornadas culturales, recreativas y deportivas que se desarrollan en los ocho espacios que puso en marcha la actual gestión.

“Allí, la comunidad se encuentra y comparte propuestas culturales, deportivas, tecnológicas y de innovación pensadas para chicos, jóvenes, adultos y adultos mayores”, explicaron desde el municipio.

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En ese marco, la secretaria General Soledad Peralta visitó el Club Municipal Lagomarsino, donde compartió un nuevo encuentro con jóvenes de la localidad.

Allí formaron parte de una jornada de realidad virtual, una experiencia que tiene el objetivo de “acercarlos a nuevas oportunidades para descubrir su potencial”.