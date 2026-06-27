La Comuna desplegó una serie de actividades tendientes a potenciar la actividad deportiva en Pilar.

En ese marco, se realizaron controles y aptos físicos a chicos y chicas que concurren a los Clubes Municipales.

Uno de esos operativos se concretó en el Club Municipal Presidente Derqui, donde estuvo presente e intendente Federico Achával, acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

“Nos llena de alegría ver a este club lleno de jóvenes que se acercan a compartir actividades. Queremos que cada chico pueda crecer, desarrollarse y disfrutar del deporte de la mejor manera posible y nos parece fundamental seguir generando espacios que los cuiden y acompañen”, expuso el jefe comunal.

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Por su parte, Laurent señaló: "Compartimos un sábado lleno de actividades deportivas y de aptos físicos, para que los chicos realicen los controles médicos que necesitan para seguir disfrutando del deporte".

“El deporte es una de las herramientas más importantes para unir, integrar y transmitir valores en nuestra comunidad, por eso creemos que es fundamental generar espacios para que los chicos puedan divertirse”, enfatizó, en tanto, Soledad Peralta.

En cada uno de los ocho clubes municipales se llevan adelante día a día actividades deportivas, culturales y de innovación para chicos, jóvenes, adultos y adultos mayores.

“Estos espacios fueron pensados y creados para que la comunidad se encuentre y comparta”, remarcaron desde la gestión local.