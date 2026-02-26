Integrantes de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) mantuvieron una reunión con autoridades municipales para evaluar de manera conjunta el avance de la obra hidráulica que se está ejecutando en el casco céntrico.

Del encuentro, que tuvo lugar en la sede de SCIPA, participaron el Secretario de Gobierno de la Comuna, Santiago Laurent; el Secretario de Seguridad, Federico Kruse; y el Secretario de Obras Públicas, Luis Bonfante.

Durante la reunión, las partes abordaron el impacto que tendrá en el centro de Pilar la obra hidráulica que apunta a evitar inundaciones.

“Esta intervención busca poner fin a una problemática histórica de inundaciones y a la falta de inversiones que durante años afectó a los vecinos y comerciantes pilarenses”, destacaron desde la Cámara.

En tanto, las autoridades municipales detallaron los plazos estimados de obra, los cortes de tránsito previstos y las medidas que se implementarán para minimizar los inconvenientes propios de una intervención de esta magnitud.

Tras el encuentro, Mauro Moris, Secretario de la entidad señaló que la intención de la reunión fue “evacuar las dudas de muchos asociados respecto al tiempo que demandará la obra, los cortes de tránsito y el lógico trastorno que ocasiona tanto a transeúntes como a frentistas”.

“Nos llevamos el compromiso de que se respetarán los plazos informados”, consignó Moris. Y agregó: “Desde la Comisión Directiva manifestamos nuestro total apoyo a esta y a todas las obras que redunden en el bienestar del pilarense”.

Por su parte, el titular de SCIPA, Alfredo Ventura expresó que “estas reuniones, ricas, motivadoras y proactivas no solo fortalecen a la entidad, sino que también cumplen un rol esclarecedor para la sociedad pilarense”.