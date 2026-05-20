La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó la prohibición y retiro del mercado de distintos purificadores y filtros de agua domiciliarios luego de detectar irregularidades vinculadas a su comercialización y falta de habilitación sanitaria.



La medida afecta a varias marcas que comercializaban productos sin los registros correspondientes. Según explicó el organismo, esto impide garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los equipos utilizados para acondicionar el agua de las casas.

Según se indicó, los productos en infracción pertenecen a las siguientes marcas:

Vyse

Pideweb

Watercom

Haru

Crafty Solution

Ecoaquas

Ante esta situación irregular, el organismo prohibió la venta en todo el país y en internet de estos productos para "proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos", ya que se desconocen las condiciones de fabricación y la empresa responsable de su elaboración, motivo por el cual “no se pueden brindar garantías acerca de su eficacia y seguridad”.

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El organismo explicó que los productos no contaban con inscripción sanitaria ni habilitación correspondiente para su comercialización en Argentina.

En algunos casos, de acuerdo al informe de la Anmat:

No tenían etiquetas reglamentarias.

Carecían de datos del fabricante o importador.

No existían garantías sobre los materiales utilizados.

No podía verificarse la eficacia real del filtrado.

Se desconocían las condiciones de elaboración y seguridad.



Fuente: Agencia DIB