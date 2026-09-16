El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en la ciudad de La Plata un acto en conmemoración del 50° aniversario de La Noche de los Lápices. Fue junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el intendente local, Julio Alak.

En la Plazoleta Noche de los Lápices, Kicillof afirmó: "Estamos acá para recordar y homenajear a los pibes y pibas que lucharon colectivamente por un bien común”. “La mejor forma de honrarlos es con hechos concretos: en la provincia de Buenos Aires hemos garantizado el boleto estudiantil", agregó.

"A nivel nacional y en gran parte del continente vemos proyectos con programas económicos similares a los de la dictadura militar: esa realidad nos demuestra que los desafíos siguen siendo los mismos y que la memoria y el dolor tienen que transformarse en organización y lucha", sostuvo el Gobernador.

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Además resaltó: "Nos espera una responsabilidad fundamental para honrar la historia de nuestro país: el compromiso democrático de ponerle un freno a este experimento de la ultraderecha en la Argentina. Lo hacemos con la convicción de defender los derechos conquistados y en memoria de los 30.000 compañeros que hoy están más presentes que nunca".

Por su parte, Estela de Carlotto remarcó: “Este encuentro nos demuestra que hay un pueblo comprometido, que recuerda a quienes perdieron su vida luchando por un país mejor”. “Los jóvenes de hoy deben continuar esas luchas para defender a nuestra patria y a la memoria, la verdad y la justicia”, añadió.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a los sobrevivientes Emilce Moler y Gustavo Calotti. “Estamos honrando el compromiso y la valentía de estudiantes secundarios que sufrieron la barbarie de la última dictadura militar: en este lugar donde solían reunirse, renovamos el homenaje a su decisión de luchar por una causa profundamente nacional y popular”, subrayó Alak.