Kicillof: “Transformamos la memoria y el dolor en organización y lucha”
Así se expresó el Gobernador al encabezar el acto por los 50 años de La Noche de los Lápices. Fue junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en la ciudad de La Plata un acto en conmemoración del 50° aniversario de La Noche de los Lápices. Fue junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el intendente local, Julio Alak.
En la Plazoleta Noche de los Lápices, Kicillof afirmó: "Estamos acá para recordar y homenajear a los pibes y pibas que lucharon colectivamente por un bien común”. “La mejor forma de honrarlos es con hechos concretos: en la provincia de Buenos Aires hemos garantizado el boleto estudiantil", agregó.
"A nivel nacional y en gran parte del continente vemos proyectos con programas económicos similares a los de la dictadura militar: esa realidad nos demuestra que los desafíos siguen siendo los mismos y que la memoria y el dolor tienen que transformarse en organización y lucha", sostuvo el Gobernador.
Además resaltó: "Nos espera una responsabilidad fundamental para honrar la historia de nuestro país: el compromiso democrático de ponerle un freno a este experimento de la ultraderecha en la Argentina. Lo hacemos con la convicción de defender los derechos conquistados y en memoria de los 30.000 compañeros que hoy están más presentes que nunca".
Por su parte, Estela de Carlotto remarcó: “Este encuentro nos demuestra que hay un pueblo comprometido, que recuerda a quienes perdieron su vida luchando por un país mejor”. “Los jóvenes de hoy deben continuar esas luchas para defender a nuestra patria y a la memoria, la verdad y la justicia”, añadió.
Durante el acto se entregaron reconocimientos a los sobrevivientes Emilce Moler y Gustavo Calotti. “Estamos honrando el compromiso y la valentía de estudiantes secundarios que sufrieron la barbarie de la última dictadura militar: en este lugar donde solían reunirse, renovamos el homenaje a su decisión de luchar por una causa profundamente nacional y popular”, subrayó Alak.