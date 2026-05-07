El gobernador Axel Kicillof inauguró dos nuevas bases de la Policía provincial en el partido de Almirante Brown, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente local, Juan Fabiani; y el diputado bonaerense Mariano Cascallares.

Además, con la presencia de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, puso en funcionamiento la ampliación del Instituto Superior de Formación Docente N°41; una obra paralizada por el gobierno nacional que el municipio pudo concluir con fondos provinciales.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “En épocas donde la Argentina está repleta de obras paralizadas y de sueños frustrados por decisión del Gobierno nacional, estos actos de presencia del Estado tienen un significado aún mayor”. “Lo hacemos a pesar de la asfixia financiera a la que nos quiere someter Javier Milei, que nos cortó recursos que destinábamos exclusivamente a seguridad y educación”, agregó.



“No debemos normalizar la existencia de un Gobierno nacional totalmente ausente: el Presidente tiene que entender que eso no es un ataque contra el Gobernador, sino contra 17 millones de bonaerenses”, sostuvo Kicillof y añadió: “No estamos dispuestos a ver cómo se deteriora cada día la vida cotidiana de nuestro pueblo: nosotros redoblamos los esfuerzos y seguimos trabajando para terminar las obras que son indispensables para llevar bienestar a los vecinos y vecinas de Almirante Brown y de toda la provincia de Buenos Aires”.

Las nuevas bases están destinadas a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que cuenta con 150 efectivos que actúan en situaciones donde se ve afectada la convivencia en la vía pública; y al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), integrado por 49 agentes.

Además, entregaron nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención del delito y se pusieron en funcionamiento dos ambulancias de alta complejidad adquiridas por el municipio mediante el programa de Leasing del Banco Provincia.

Ampliación del Instituto Superior de Formación Docente Nº41

Durante la jornada, las autoridades encabezaron la inauguración de la ampliación del Instituto Superior de Formación Docente N°41 -obra que había sido paralizada por el Gobierno nacional-, alcanzando así las 1.400 nuevas aulas en la provincia desde el inicio de la gestión.



El proyecto contempló 14 nuevas aulas, dos laboratorios, salas de profesores, auditorio, biblioteca y oficinas. Al respecto, Terigi destacó: "Aquí se forman los docentes que las escuelas secundarias bonaerenses requieren: con esta inauguración, además de brindar las comodidades necesarias para los estudiantes, estamos construyendo un mejor sistema educativo para todos y todas”.



En ese sentido, Kicillof remarcó: “En el día en que homenajeamos a Eva Perón, reafirmamos nuestro compromiso con la escuela pública: realizamos ya 8.500 obras de infraestructura escolar y hoy alcanzamos las 1.400 nuevas aulas para mejorar la calidad del aprendizaje de las y los estudiantes de los 135 municipios”.



Por último, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, se presentó el convenio suscripto entre la Provincia y el municipio para la finalización de 57 viviendas en el Barrio Lindo, obra que fue paralizada por el Gobierno nacional.

