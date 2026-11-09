El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof recibió este lunes por la mañana al Papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, y en su mensaje de bienvenida agradeció al Santo Padre “por traernos un mensaje de inclusión e invitarnos a dejar de lado el egoísmo”.

La bienvenida a León XIV, en el municipio de Almirante Brown, contó también con la participación de la esposa del mandatario bonaerense Soledad Quereilhac, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Seguridad, Javier Alonso; el director de Cultos, Juan Ignacio Torreiro.

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También se acercaron el diputado provincial Mariano Cascallares; el intendente local, Juan Fabiani; los obispos de las diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, y de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera; el director del cottolengo hermano Jorge Silanes; entre otras autoridades.

Antes de ingresar al Cottolengo, Kicillof manifestó que “es una alegría enorme recibir a León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione, un lugar donde el legado de solidaridad de Francisco y el sentir de nuestra gente están más vivos que nunca”.

Asimismo, retomó las palabras del Sumo Pontífice quien enfatizó en que “el progreso de una Nación también se mide por su acompañamiento a las personas con discapacidad”.

“En nuestra provincia, la dignidad y la integración son una prioridad. Muchas gracias por traernos un mensaje de inclusión, por invitarnos a dejar de lado el egoísmo”, expresó Kicillof.

Durante la visita, el santo Padre recorrió el santuario y la parroquia para contemplar la reliquia del corazón incorrupto de San Luis Orione. Luego conversó con los huéspedes y saludó al personal que los asiste.