El Gobernador Axel Kicillof encabezó un encuentro en el que detalló el operativo especial que se desplegará por la llegada del Papa León XIV a la provincia de Buenos Aires.

Es que la semana próxima, el Sumo Pontífice comenzará a cumplir con su agenda en la que se espera su visita al Cottolengo Don Orione en Claypole y la multitudinaria Misa que presidirá en el Municipio de Luján.

“Para la provincia de Buenos Aires es un inmenso orgullo y una gran emoción poder recibir al Papa León XIV: queremos darle la bienvenida, agradecer su visita y transmitirle el cariño, el respeto y la esperanza con que lo recibirá todo el pueblo bonaerense”, afirmó Kicillof desde el Museo de Bellas Artes de Luján, junto al arzobispo Jorge Eduardo Scheinig; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local, Leonardo Boto.

Puede interesarte

En ese marco, Kicillof afirmó que la llegada del Papa “es un hecho histórico y un acontecimiento de enorme significado espiritual, humano y social”.

“En este contexto tan complejo que atraviesa el país y el mundo, dominado por la incertidumbre, la desigualdad y la violencia, la palabra de León XIV adquiere un valor extraordinario. Frente al individualismo, su voz de enorme potencia nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, naturalizar la crueldad, ni construir una sociedad basada en la indiferencia y el abandono de los más vulnerables", añadió.

El operativo

El Gobierno provincial desplegará dos dispositivos especiales para las visitas del Papa León XIV a Claypole y Luján, con un importante operativo sanitario, de seguridad y asistencia para garantizar el cuidado de los fieles.

En total, contará con más de 1.200 trabajadores de salud, 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles, 12 puestos médicos de mayor complejidad, ocho hospitales de referencia, cuatro de campaña y dos helicópteros sanitarios.

En materia de seguridad participarán 12.000 efectivos, con apoyo de motos y helicópteros y se dispondrá de más de 10.000 voluntarios. Además, el dispositivo incluirá más de 51 postas de cuidado, 30 carpas eucarísticas, baños y pantallas gigantes para transmitir en vivo las actividades. Toda la información sobre el operativo podrá consultarse y descargarse desde la página https://visitadelpapapba.gba.gob.ar



En tanto, Alonso sostuvo: "Junto con distintas áreas del gabinete provincial estamos planificando un operativo que va a reunir a alrededor de 30.000 servidores, entre policías, personal de salud, bomberos y voluntarios”.

“El objetivo central es acompañar y asistir a los fieles para que puedan participar de esta jornada con todas las condiciones de seguridad y atención necesarias”, agregó.



“Esta jornada va a quedar en la historia de Luján y de la provincia de Buenos Aires: vamos a recibir a quienes nos visiten con la hospitalidad que caracteriza a nuestra comunidad. Trabajamos mucho para garantizar el acceso, facilitar la participación en la misa y brindar la mejor experiencia posible para todos y todas”, subrayó Boto.

Por último, Kicillof afirmó: “Estamos preparados para que aquí en Luján haya una inmensa movilización popular. La mejor manera de recibir a León XIV es escucharlo con atención, con respeto y con la voluntad de convertir sus mensajes en acciones concretas. Esperamos que su presencia sea un recuerdo emocionante y, además, una oportunidad para reflexionar sobre el país que tenemos y que queremos construir”. “Queremos darle las gracias por venir, por su compromiso y por recordarnos que frente a la injusticia y la indiferencia siempre hay otro camino”, concluyó.