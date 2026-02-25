El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de entrega de 11 nuevos móviles policiales para fortalecer la prevención del delito en el municipio de San Isidro. Fue junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local Ramón Lanús.

En ese marco, Kicillof afirmó: “En la Provincia sabemos que sin inversión no hay política de seguridad posible, por eso una vez más estamos dando respuestas concretas: con estos nuevos patrulleros, superamos los 9.500 móviles entregados desde que asumimos la gestión”. “Lo hacemos en un contexto en el que el Gobierno nacional se desentiende de todas sus responsabilidades: tiene planeada la disolución del Estado argentino y la está llevando adelante”, agregó.

“La frontera de nuestro país está absolutamente descuidada por el Gobierno nacional: no es posible así luchar contra el narcotráfico que tanto preocupa a los vecinos”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Para combatir el delito hace falta un trabajo serio y mancomunado como lo hacemos en la Provincia junto a los 135 intendentes: a pesar de que Milei nos corte los recursos específicos para la seguridad, vamos a seguir invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en la continua profesionalización de nuestras fuerzas”.

Los nuevos móviles fueron adquiridos con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial y permitirán reforzar las tareas de patrullaje en distintos barrios del distrito.

Por su parte, Alonso subrayó: “Incorporamos móviles, personal y mantenemos un diálogo continuo con los municipios: ese trabajo conjunto es el que permite transformar los diagnósticos en acciones concretas para la comunidad”. “La seguridad requiere presencia del Estado, planificación e inversión, y ese es el camino que eligió la Provincia”, agregó.

Asimismo, se anunció la instalación de una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el distrito. En tanto, la Provincia y el municipio suscribirán un convenio para la gestión local de 50 hectáreas de tierras.

“Esta entrega de patrulleros es un hecho histórico para San Isidro y una muestra concreta de que cuando hay voluntad política, sin importar las diferencias partidarias, las soluciones llegan para los vecinos”, remarcó Lanús.