El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración de las obras de puesta en valor y reacondicionamiento del Autódromo Juan Manuel Fangio en el municipio de Balcarce. Fue junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente local, Esteban Reino, el presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, Hugo Mazzacane, y al presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Hoy estamos cumpliendo un sueño para la provincia de Buenos Aires, que tiene una inmensa tradición automovilística y que se estaba privando de un espacio emblemático: este autódromo no es solo un monumento al deporte, sino también un motor dinamizador para la economía de Balcarce”.

“Realizamos una inversión muy importante, que requería una gran exigencia y precisión técnica, pero sobre de una fuerte decisión política de avanzar: no podíamos permitir bajo ningún concepto que un predio histórico como este permaneciera abandonado", agregó.

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"Estamos en una etapa donde el Gobierno nacional busca asfixiar presupuestariamente tanto a la Provincia como a los municipios; sin embargo, con esfuerzo, gestión e ingenio pudimos sacar este proyecto adelante”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Esta reinauguración es una inmensa alegría para millones de bonaerenses que disfrutan del deporte y representa, además, un verdadero impulso para el turismo, la producción, la actividad comercial y la generación de puestos de trabajo".

A partir de una inversión de $3.314 millones, se realizó la redefinición del trazado de la pista, la ampliación de zonas de escape, el mejoramiento de defensas y asistencias de seguridad; y obras en boxes, tribunas, accesos y el sector de prensa.

Por su parte, Bianco sostuvo: “Hoy, gracias al trabajo conjunto, estamos concretando un proyecto con el que nos comprometimos desde el primer día: mejorar el autódromo, cumplir con las medidas de seguridad y traer a las mejores categorías de la ACTC para que el pueblo bonaerense las disfrute”.

Tras 15 años de inactividad, la reapertura permitirá el regreso de las competiciones oficiales a Balcarce, capital del automovilismo en la provincia, y potenciará al sector turístico local, impulsando el desarrollo de inversiones y de actividades sociales, culturales y comerciales en toda la región.

Al respecto, Mazzacane remarcó: “El gobernador se puso al hombro la reconstrucción de este autódromo, junto al intendente y todo el pueblo de Balcarce: hoy es una realidad que disfrutamos todos después de tantos años de esfuerzo”.