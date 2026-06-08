El gobernador Axel Kicillof se refirió a la multitudinaria y extensa despedida a Carlos “Indio” Solari en Avellaneda, y destacó que el evento se realizó “en forma pacífica, cuidada, en tiempo récord y con mucho respeto por el artista y por su música”.



En diálogo con El Destape, Kicillof subrayó que el operativo para organizar el velatorio “se realizó tiempo récord, con mucha seriedad y profesionalismo”, ya que participaron “bomberos, Defensa Civil, personal de salud, Policía, personal de ABSA para provisión de agua, todo el personal del municipio, a las familias que colaboraron en la preparación de la capilla ardiente”, y destacó que el multitudinario evento “tuvo un solo protagonista que es el pueblo, los fanáticos, que hicieron las cosas con responsabilidad”.

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Sobre la organización de la despedida y los entredichos con la poca predisposición del Gobierno nacional, Kicillof dijo que puso, desde que supo la triste noticia, todo el territorio provincial a disposición de la familia, y descartó que era en suelo bonaerense donde iba a realizarse este multitudinario homenaje al ídolo.

"Sin discutir minucias, se estima que la despedida duró 20 horas y pasaron unas 15 mil personas por hora, medio millón de personas pudo ingresar a la capilla ardiente y hubo alrededor de un millón de personas en la calle", recalcó el mandatario.

A modo de observación sobre lo que fue la sentida ceremonia, expresó que la palabra que más escuchó fue "gracias". Asimismo, marcó el contraste que percibió en la capilla ardiente y afuera, en la calle: por un lado, el dolor desgarrador en la despedida final, y por otro, cierta comunión y alegría, con música, en la fila.

Fuente: Agencia DIB