El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el programa de entrega de escrituras de viviendas para las y los vecinos bonaerenses, herramienta que, enfatizó, se aplica “para reducir desigualdades”.

Así se expresó en el marco del acto de entrega de 347 escrituras gratuitas para familias de Chascomús, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Javier Gastón.

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Durante la jornada, Kicillof apuntó que “es fundamental poner en valor la importancia del rol del Estado en el día a día de las familias” y agregó que “estas escrituras gratuitas no son un regalo, son un derecho de los bonaerenses y lo estamos haciendo valer”.

“Los títulos que entregamos certifican la propiedad de las casas, brindan una palanca para apostar al progreso y garantizan el legado que va a facilitar el futuro a las próximas generaciones”, completó.

Asimismo, planteó que “mientras el Gobierno nacional pretende destruir al Estado y nos quiere hacer creer que la única libertad que existe es la de comprar, este programa provincial llegó para reducir desigualdades”.

“Las escrituras pueden tramitarse en el sector privado, pero cuestan muy caro y no todos tienen los recursos: estamos demostrando que las soluciones no aparecen por la mano invisible del mercado, sino por un Gobierno comprometido con su obligación de garantizar derechos”, concluyó.

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 347 títulos de propiedad gratuitos a familias de Chascomús llegando a un total de 1.986 escrituras entregadas allí desde el inicio de la gestión.