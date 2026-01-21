La Reserva Natural de Pilar convoca a la comunidad a participar de una jornada ambiental orientada a la conservación del pastizal pampeano, uno de los ecosistemas más importantes de la región. La actividad se desarrollará este sábado 24 de enero a partir de las 9 de la mañana, con acceso libre y sin necesidad de inscripción previa.

Durante la jornada, los voluntarios colaborarán en el control de especies exóticas invasoras, una de las principales amenazas para la biodiversidad local. Estas plantas foráneas desplazan a la vegetación nativa, alteran el equilibrio natural y afectan a la fauna del lugar.

Finalizada esa etapa, se realizará una plantación de especies nativas, acción clave para la restauración ecológica del área protegida. El objetivo es fortalecer el ecosistema, mejorar la calidad del suelo y favorecer la regeneración natural del pastizal pampeano.

Importancia del pastizal pampeano

El pastizal pampeano cumple un rol fundamental en la regulación del clima, el ciclo del agua y la fertilidad del suelo. Además, alberga una amplia diversidad de especies vegetales y animales, muchas de ellas exclusivas de este ambiente. Su conservación resulta estratégica para el equilibrio ambiental de la región.

Qué llevar para participar

Desde la organización recomiendan asistir con:

• Calzado cerrado

• Pantalones largos

• Repelente

• Protector solar

• Vianda personal

Además, quienes deseen pueden llevar alimentos no perecederos para colaborar con la Biblioteca Palabras del Alma.

Información importante

• Actividad: libre y gratuita

• No requiere turno ni inscripción

• Se suspende por lluvia

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 11 5730-2504 o seguir las cuentas oficiales:

Instagram: @AmbientePilar / @reservadelpilar

Facebook: @reservanatural.delpilar