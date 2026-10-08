El dirigente de Pilar Jorge Simmermacher, padre de una religiosa de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará (SSVM), le envió una carta al papa León XIV, sobre la situación del Instituto.

El Papa permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de una gira que también incluye Uruguay y Perú y que marcará la primera visita de un pontífice al país desde 1987.

El eje de la Carta Abierta es un pedido vinculado con el Instituto: “Santo Padre: escuche y confíe. Corrija lo que deba corregirse, pero permita que las religiosas puedan discernir también su futuro a través de los órganos que la propia Iglesia les reconoce”.

En el texto, Simmermacher aclaró el lugar desde el que escribe: “No escribo en nombre de mi hija ni de las demás religiosas. Tampoco pretendo representar al Instituto. Le escribo desde mi propia responsabilidad como padre, esposo y laico católico”, sostuvo.

La intervención del Vaticano

La Santa Sede encargó en septiembre de 2021 una Visita Apostólica a las Servidoras, instituto fundado por el sacerdote Carlos Miguel Buela, a cargo de la Hna. Clara Echarte, tras una serie de denuncias contra Buela elevadas al Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada. En diciembre de 2024, un decreto dio por concluida esa visita y nombró a Echarte delegada pontificia, con todos los poderes de gobierno del Instituto.

Sobre ese proceso, Simmermacher planteó: “las eventuales responsabilidades personales de un fundador (por Buela) no deberían trasladarse automáticamente al juicio sobre la totalidad del carisma, las obras, las vocaciones y el patrimonio espiritual de una familia religiosa. La Iglesia deberá siempre discernir qué debe ser purificado y qué merece ser preservado”.

"La condena canónica que no quedó firme"

La Santa Sede confirmó el 29 de septiembre de 2026 la culpabilidad del fundador de la Familia Religiosa del Verbo Encarnad por delitos contra el sexto mandamiento cometidos con violencia contra varias personas, de acuerdo con un comunicado oficial del Vaticano. La resolución, adoptada por los tribunales de primera instancia y de apelación de la Santa Sede, estableció su responsabilidad en el marco del canon 1395 del Código de Derecho Canónico. Buela había sido denunciado por cerca de 20 seminaristas desde la década de 2000 y murió en 2023 en Génova, Italia.

Buela negó permanentemente los cargos, y además, señaló el pilarense, esa sentencia no quedó firme: "Los jueces del tribunal no llegaron a redactarla, no fue publicada y por ende esa condena no existió", explicó Simmermacher.

Simmermacher conoció personalmente a Buela: conserva una carta que el fundador le dirigió en noviembre de 2022, centrada en la fe en la Divina Providencia. Sobre ese documento, aclaró que lo menciona “no para controvertir decisiones eclesiásticas ni para convertirlo en una prueba sobre hechos ajenos a su contenido, sino como testimonio directo de una relación personal”.

Más de 1.400 religiosas en 45 países

Las Servidoras cuentan, según información institucional citada en la presentación, con más de 1.400 religiosas en alrededor de 45 países y 120 diócesis, distribuidas en 173 comunidades apostólicas, 29 monasterios de clausura, 16 noviciados y 8 casas de formación, dedicadas a la atención de ancianos, personas con discapacidad, escuelas, hogares de niños y misiones.

Cuatro décadas en el Movimiento de Schoenstatt

Simmermacher relató también su propio recorrido de fe. Junto a su esposa llevan 45 años de matrimonio y formaron una familia de siete hijos, cinco de ellos con matrimonios católicos propios, y hoy tienen dieciocho nietos. El matrimonio participa desde hace 40 años del Movimiento de Schoenstatt y, en Pilar, de la vida del Santuario “Los Olmos”, donde los Padres de Schoenstatt desarrollan su misión desde hace más de veinte años. Lo describió como “una escuela de fe, de familia, de transformación interior y de envío apostólico”.

Nacido en 1956, durante el pontificado de Pío XII, repasó en la carta los pontificados que acompañó a lo largo de su vida —Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco— antes de formular su pedido: “después de toda una vida rezando por el Papa, esta vez necesito pedirle al Papa que me escuche”, escribió.

El pedido final

La Carta Abierta concluye con una imagen agrícola: “Antes de hablar a esta tierra de nuevas vocaciones, escuche también a las familias de las vocaciones que ya ofreció a la Iglesia. Antes de tocar la espiga, mire el campo; cuide el trigo y la tierra donde mañana podrán germinar nuevas vidas consagradas”.

La carta completa

Beatísimo Padre:

Me dirijo a Usted como padre de una religiosa de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. No escribo en nombre de mi hija ni de las demás religiosas. Hablo desde la responsabilidad de un padre, desde más de veinte años de cercanía con familias argentinas que acompañaron la entrega de sus hijos e hijas a esta Familia Religiosa, y desde mi pertenencia filial a la Iglesia.

Le pido algo sencillo y, al mismo tiempo, decisivo: escuche y confíe. Escuche personalmente a religiosas y religiosos de distintas trayectorias y responsabilidades; escuche también a las familias. Y confíe en que dentro de estos Institutos existe capacidad espiritual, intelectual y humana para asumir correcciones, sanar heridas y gobernarse responsablemente cuando llegue el momento de dejar atrás la excepcionalidad.

La Argentina es tierra fértil para las vocaciones. De aquí partieron hijos e hijas que dejaron hogares, profesiones y proyectos para consagrarse a Cristo y servir en lugares lejanos. Sus familias acompañamos libremente esa entrega, muchas veces durante décadas y a miles de kilómetros. No presentamos una factura. Pedimos que esa tierra fértil sea cuidada.

Conozco la obligación de la Iglesia de investigar hechos graves, proteger a las personas, escuchar a quienes se consideran víctimas y corregir cuanto corresponda. Nada de esta carta pretende negar ese deber. Tampoco pido que se destruya o se ignore el trabajo realizado por visitadores y delegados. Si durante años de intervención se recogieron hechos, experiencias, errores de formación, fallas de gobierno o prácticas que deben modificarse, sería irresponsable desperdiciar ese conocimiento.

Pero precisamente porque deseo que ese trabajo produzca frutos, le pido que separe con claridad lo que hoy corre el riesgo de confundirse: la culpabilidad jurídica de una persona, las medidas de gobierno de un Instituto y la libertad interior de la conciencia de sus miembros.

La comunicación de los delegados a los miembros de las SSVM y del IVE del 23 de septiembre habla de una clarificación mediante la cual debería ser acogida la verdad acerca de las conductas del P. Carlos Miguel Buela. Esa formulación me lleva a formularle, Santo Padre, una pregunta que considero central.

Si la reforma de las Constituciones y del derecho propio tiene por finalidad corregir normas, estructuras o prácticas que la visitación haya considerado deficientes, corresponde estudiarla con toda seriedad. Pero si esa reforma fuese utilizada para obtener de religiosas y religiosos la aceptación interior de una determinada conclusión sobre la culpabilidad del Fundador, ¿puede una potestad administrativa de gobierno exigir de la conciencia aquello que el proceso judicial no haya establecido con los efectos propios que el derecho atribuye a una sentencia firme y publicada?

No pido que se niegue el dolor de ninguna persona. No pido que se silencien testimonios.

No pido que se desobedezca una medida legítima de gobierno. Pido que se distinga entre gobierno, justicia y conciencia. La autoridad puede ordenar aquello que legítimamente corresponde hacer; otra cosa es gobernar el asentimiento interior acerca de un juicio de hecho.

Mi preocupación evangélica sigue siendo la del trigo y la cizaña: «No, no sea que, al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo» (Mt 13,29). Al corregir males reales, no dañemos también a religiosas, sacerdotes y misioneros que entregaron su vida de buena fe.

Y, sobre todo, no agotemos la tierra espiritual de la que mañana deberán nacer nuevas vocaciones.

Por eso le ruego que considere si ha llegado -o cuándo llegará- el momento de poner nuevamente en marcha los Capítulos. Que todo lo aprendido durante las visitaciones llegue a esas instancias. Que los informes, las advertencias y las correcciones necesarias no sean enterrados, sino entregados a una familia religiosa capaz de examinarlos bajo la autoridad de la Iglesia.

Que Dios pueda actuar también a través del discernimiento, la elección y la responsabilidad de quienes han consagrado su vida dentro de esos Institutos.

La elección de un Papa ofrece a toda la Iglesia una imagen poderosa: se abre un proceso de discernimiento y quienes tienen la responsabilidad de elegir lo hacen invocando al Espíritu Santo. No existe un automatismo humano que pueda reemplazar ese discernimiento.

Salvando las enormes diferencias, también los Capítulos religiosos son un cauce eclesial para escuchar, discernir, corregir, elegir y renovar.

Santo Padre, la autoridad de Pedro no se debilita cuando escucha. Se fortalece cuando puede decidir con conocimiento completo. Y una intervención extraordinaria no pierde su valor cuando concluye: puede demostrar su fecundidad precisamente cuando entrega lo aprendido y permite que las instituciones vuelvan a asumir sus responsabilidades.

Como padre, agrego algo que ningún canon necesita explicar: cuando la vocación de un hijo o de una hija atraviesa una crisis institucional, la familia también la vive.

Somos muchas las familias que conocemos esta obra desde hace años. Conocimos al Fundador, cada una desde su experiencia y con la distancia que corresponde. Tenemos afectos, recuerdos y convicciones. Pero esta Carta no pretende imponerlos a nadie. Lo que sí pedimos es que ninguna familia religiosa sea obligada a reemplazar el discernimiento por el miedo, ni la obediencia por una adhesión interior forzada.

Usted llegará pronto a la Argentina. Lo recibiremos como Sucesor de Pedro y como pastor. Esta tierra, que tantas vocaciones dio a la Iglesia, necesita escuchar un mensaje de paz, mansedumbre y esperanza. Y nosotros esperamos que, pueda mirar a quienes respondieron al llamado y a las familias que los acompañaron.

Con respeto filial y en comunión con la Iglesia, encomiendo su ministerio a la Virgen María y espero su llegada a nuestra tierra.

Suyo, Jorge Augusto Simmermacher

Padre de una religiosa de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará

Pilar, Buenos Aires, Argentina, 25 de septiembre de 2026

Dia de la Virgen del Rosario,

