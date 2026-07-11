El Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI Argentina), con sede en el parque industrial de Pilar, difundió una serie de recomendaciones para prevenir averías mecánicas y accidentes viales durante los meses de más frío.

Según los especialistas de la entidad, las heladas, la escarcha y las nevadas afectan distintos sistemas del vehículo y exigen una preparación previa antes de salir a circular.

Cómo arrancar sin dañar la batería

Cuando el auto queda a la intemperie durante la noche, es habitual que el parabrisas amanezca cubierto de hielo o que las puertas se traben. En esos casos, El CESVI sugiere probar primero las cerraduras y manijas sin forzarlas; si están congeladas, una mezcla de agua con alcohol isopropílico ayuda a destrabarlas.

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Para el arranque, la recomendación es no insistir con el motor: hacer intentos de hasta cinco segundos, esperar unos veinte segundos y recién ahí volver a intentar, para no forzar la batería. Una vez en marcha, conviene dejar que el motor funcione algunos minutos antes de arrancar, así reduce el desgaste de sus componentes.

La visibilidad, un punto crítico

El parabrisas, las ventanillas y los espejos deben quedar completamente desempañados antes de salir. El CESVI recomienda usar la calefacción en modo desempañador y advierte que nunca hay que tirar agua caliente sobre un parabrisas congelado, porque el cambio brusco de temperatura puede rajar o romper el vidrio.

También sugiere levantar las escobillas del limpiaparabrisas cuando el auto queda estacionado de noche, para que las gomas no se peguen al hielo y se deterioren, y mantener siempre cargado el depósito de líquido lavaparabrisas con productos específicos que no obstruyan los picos.

Aceite y refrigerante, bajo control

El frío exige revisar con más frecuencia el nivel de aceite y respetar los intervalos de mantenimiento que marca el fabricante.

CESVI subrayó además la importancia de chequear el líquido refrigerante con anticongelante, sobre todo en zonas donde la temperatura baja de 0°C, ya que un refrigerante en buen estado evita que se congele el circuito y facilita el arranque en frío.

El impacto del frío en los autos eléctricos

Los vehículos eléctricos también sienten el invierno: en condiciones extremas, sus baterías de tracción pueden perder entre 15% y 30% de autonomía y necesitar más tiempo de carga, de acuerdo con los datos del CESVI.

Los modelos actuales, de todos modos, cuentan con sistemas de gestión térmica que regulan automáticamente la temperatura de la batería y limitan ese impacto.

La empresa recomienda no dejar bajar la carga de menos del 30%, porque parte de esa energía se destina a climatizar la batería antes de que el auto se ponga en marcha.

Para el CESVI, buena parte de las fallas típicas del invierno se puede evitar con hábitos preventivos simples y controles anticipados, lo que además de reducir roturas mejora la seguridad al circular.