El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) intimó al Gobierno bonaerense, a través del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, a suspender de manera inmediata el cobro de peajes en la Ruta Provincial 6. La entidad sostiene que existe un fallo judicial vigente que impide aplicar tarifas sin la autorización legislativa expresa y la realización de una audiencia pública previa.

La presentación administrativa se formalizó días después de la puesta en marcha del sistema de cobro electrónico de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), que comenzó a operar en las estaciones de San Vicente y General Las Heras. El reclamo solicita además dejar sin efecto las resoluciones que habilitaron el cobro y revisar el esquema de actualización trimestral de las tarifas.

El Conaduv fundamentó su pedido en un fallo del juez Luis Arias dictado en 2017, el cual ordenó a Aubasa abstenerse de cobrar peajes en ese corredor sin cumplir con los requisitos legales mencionados. Según la organización, la implementación actual carece del respaldo necesario. Asimismo, cuestionaron la falta de un organismo regulador independiente y la superposición de funciones de la Provincia, que actúa simultáneamente como concedente, autorizante de tarifas y controlador de la empresa.

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El sistema de peaje, que comenzó a funcionar a principios de octubre bajo la modalidad Free Flow, exige que los vehículos cuenten con TelePASE al no disponer de cabinas ni barreras. Para los autos de dos ejes, la tarifa en San Vicente y Las Heras es de $2.276 en horario no pico. El esquema prevé sumar una estación en Cardales y una bonificación del 30% para residentes de las localidades alcanzadas.

Finalmente, la entidad exigió información verificable sobre los costos, las obras y las tareas de mantenimiento que justifican los valores establecidos, además de cuestionar el mecanismo de ajuste trimestral vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La Ruta 6, con unos 180 kilómetros de extensión, atraviesa 12 municipios y constituye un corredor logístico clave que conecta rutas nacionales y provinciales con los puertos de La Plata y Campana.