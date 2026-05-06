La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 24 horas este jueves en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para denunciar que el Gobierno nacional amenaza con llevar a cabo 700 despidos y eliminar mil funciones del organismo dentro de las tres mil que cumple actualmente.

“Intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad. Del INTI depende en buena medida el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad. Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Como informó Agencia DIB, actualmente el INTI tiene 2300 trabajadores. Y el ministro de Transformación y Desregulación del Estado comandado por Federico Sturzenegger presiona, y se está imponiendo, para vaciarlo definitivamente, contra cierta resistencia del presidente del organismo, Miguel Romero, que es un funcionario que responde a Luis “Toto” Caputo y al secretario de Industria, Pablo Lavigne.

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Desde ATE, detallaron que algunos de los trabajos que se pretenden desarticular comprenden ensayos microbiológicos clave en alimentos, como la detección de Salmonella, Escherichia coli y Listeria; control de contaminantes como micotoxinas; análisis de calidad de agua; servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles (naftas, gasoil); y para componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).

“No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población", advirtió Aguiar y marcó además que "el Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario”.

Asimismo, el dirigente gremial denunció "la militarización del INTI, una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar. Hacemos directamente responsable al Gobierno nacional por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar”.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se desvincularon del INTI 850 profesionales que renunciaron, tomaron retiros voluntarios o se les terminó el contrato y no se lo renovaron.

Fuente: Agencia DIB