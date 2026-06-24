La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que desde este miércoles intensificará controles viales sobre camiones de carga y micros de pasajeros con el objetivo de “hacer cumplir el uso obligatorio del carril derecho”.

Será por medio del despliegue de operativos que, entre otros puntos, se apostarán en peajes y accesos a la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de Pilar, habrá controles en las inmediaciones del Peaje Larena, a la altura de la Ruta 8.

La medida, señalaron, “busca ordenar la circulación en horarios de alta densidad vehicular y reducir situaciones de riesgo y tiempos de traslado”.

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La Ley Nacional de Tránsito establece que camiones y micros deben circular por el carril derecho y utilizar el izquierdo únicamente para maniobras de sobrepaso.

En total, los operativos se desarrollarán mediante controles fijos en ocho peajes estratégicos, patrullajes en los horarios de mayor circulación vehicular y el uso de drones y cámaras de monitoreo para detectar maniobras indebidas y sancionar a quienes circulen fuera de los carriles permitidos.

Los puestos de control están ubicados en los peajes de Cañuelas (RN3), Uribelarrea (RN205), Olivera (RN5), Villa Espil (RN7), Larena (RN8), Lima (RN9), Zárate (RN12) y Hudson (Au. Buenos Aires - La Plata).

Además del respeto del carril obligatorio, durante los operativos se controla la documentación para circular, el uso del cinturón de seguridad, la correcta identificación de patentes, el uso del celular al volante y el cumplimiento de alcohol cero, obligatorio para conductores profesionales.

Los operativos de control se realizarán con la participación de Corredores Viales, Autopistas del Sol, AUBASA, Autopista del Oeste, las cámaras del transporte de cargas y pasajeros, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Desde la ANSV señalaron que “los siniestros viales protagonizados por transporte pesado suelen tener consecuencias mucho más graves debido al tamaño y peso de estos vehículos”.