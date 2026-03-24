Insólito: se desplazaba a 80 km/h por la Panamericana en un monopatín
El hombre fue filmado por un conductor y el video se viralizó en redes sociales. Fue infraccionado.
Un conductor registró una escena inusual en la autopista Panamericana: un hombre circulaba en un monopatín eléctrico a más de 80 kilómetros por hora, en plena luz del día. El video se difundió rápidamente en redes sociales y generó diversas reacciones.
Fuentes de la Dirección General de Policía Caminera informaron que se labró un acta por infracción a la Ley de Tránsito N° 8560, que prohíbe la circulación de este tipo de vehículos en autovías y autopistas, luego de que se comprobara que el sujeto había manejado a la altura Ingeniero Maschwitz, en el ramal Escobar.
En el marco del procedimiento, los efectivos adoptaron una medida preventiva para resguardar la integridad del conductor. Según se indicó, fue escoltado hasta un sector habilitado para la circulación de su rodado, en función de sus características y de las condiciones de seguridad vial.
La infracción quedó encuadrada como “circulación en autovía y autopista con vehículo especial”, conforme a la normativa vigente.