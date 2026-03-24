Un conductor registró una escena inusual en la autopista Panamericana: un hombre circulaba en un monopatín eléctrico a más de 80 kilómetros por hora, en plena luz del día. El video se difundió rápidamente en redes sociales y generó diversas reacciones.

Fuentes de la Dirección General de Policía Caminera informaron que se labró un acta por infracción a la Ley de Tránsito N° 8560, que prohíbe la circulación de este tipo de vehículos en autovías y autopistas, luego de que se comprobara que el sujeto había manejado a la altura Ingeniero Maschwitz, en el ramal Escobar.

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En el marco del procedimiento, los efectivos adoptaron una medida preventiva para resguardar la integridad del conductor. Según se indicó, fue escoltado hasta un sector habilitado para la circulación de su rodado, en función de sus características y de las condiciones de seguridad vial.

Insólito: se desplazaba a 80 km/h por la Panamericana en un monopatín https://t.co/flBIt7UOvz pic.twitter.com/Zj0DqzF8At — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) March 24, 2026

La infracción quedó encuadrada como “circulación en autovía y autopista con vehículo especial”, conforme a la normativa vigente.