La Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines (SCIPA) de Pilar sigue de cerca las instancias ante la puesta en venta del fondo de comercio del edificio donde funcionaba la exENTEL e insiste con que se tomen acciones para frenar una posible operación.

Se trata de un histórico inmueble que el Estado Municipal donó en el año 1956 a la entonces Unión Telefónica con un cargo específico: que allí se prestaran servicios de telefonía automática en Pilar, en momentos en que el sistema comenzaba a implementarse en el país. Ese objetivo ya no se cumple desde hace años.

Hace unas semanas, se encendieron las alarmas ante la aparición de una publicación en la plataforma Mercado Libre en la que se ofrece el fondo de comercio de ese emblemático edificio, ubicado en la intersección de las calles Víctor Vergani e Independencia, en pleno centro de Pilar.

Ante ello, desde SCIPA reiteraron el pedido para que Municipio adopte las medidas necesarias para frenar la posible venta.

En las últimas horas solicitaron que “el Municipio Pilar actúe judicialmente a los fines de abortar la venta del fondo de comercio”.

“En la actualidad se ofrece por la plataforma Mercado Libre el fondo de comercio de ese inmueble a un precio de U$s 590.000 teniendo una superficie según se informa de 526 mts2”, expresaron desde la entidad comercial.

Asimismo, dieron detalles de la inmobiliaria que lo comercializa, ubicada en Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante ello, la Cámara advierte que “se debe tomar inmediata intervención ante esta operación inmobiliaria potencialmente apta para perjudicar el patrimonio de los pilarenses” y sustentaron el pedido al Municipio en una ordenanza del año 2018 en la que se autoriza “al Departamento Ejecutivo a iniciar las acciones correspondientes a fin de proceder a revocar la donación de la fracción de 600 mts por incumplimiento del cargo impuesto en la misma”.

Desde la entidad consideraron que el inmueble en cuestión es un espacio estratégico que podría ser utilizado para descentralizar dependencias públicas, reducir gastos en alquileres y mejorar la atención a la ciudadanía.

Por otra parte, SCIPA también llama “a cada concejal de Pilar, independientemente del color político a que pertenezcan, a tomar posición sobre esta temática”.

Y advirtieron que “el silencio de las autoridades es apto para que Pilar pierda un edificio que le pertenece por incumplimiento del cargo impuesto en la donación oportunamente efectuada por el Municipio a la ex ENTEL sin perjuicio de existir una Ordenanza vigente que obliga a las autoridades a preservar el inmueble en su integridad”.