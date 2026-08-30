Vecinos de Pilar reiteraron el pedido para que se repare y mejore un tramo de la Ruta provincial 25, a la altura de Villa Astolfi.

En concreto, apuntan a la “falta de iluminación, baches profundos y reiterados siniestros viales en el sector”.

En ese marco, elevaron un expediente a la Comuna con más de 2 mil firmas, además de enviar la misma solicitud a Vialidad Provincial y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, habida cuenta de que se trata de una ruta de jurisdicción provincial.

La documentación incluye además un relevamiento de siniestros viales registrados entre 2023 y 2026 en el sector y sus inmediaciones.

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“El reclamo comprende el tramo de la Ruta 25 correspondiente al partido de Pilar, entre la Ruta Provincial 24 y las vías del ferrocarril San Martín, con especial preocupación por el sector de Villa Astolfi”, señalaron por medio de un comunicado.

Calzada e iluminación

Los vecinos señalan dos problemas principales: la falta de iluminación durante la noche y “el deterioro de la calzada, con baches de considerable profundidad”.

Según aseguraron, después de las primeras gestiones “el alumbrado llegó a funcionar parcialmente durante un breve período, pero posteriormente volvió a quedar fuera de servicio en amplios sectores”.

Los vecinos sostienen que el objetivo “no es determinar responsabilidades sobre cada accidente, sino advertir sobre la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad de una ruta utilizada diariamente por miles de personas”.

Puntualmente, piden “reparar y realizar el bacheo de los sectores más deteriorados; garantizar el funcionamiento permanente del alumbrado; e informar públicamente cuál será el plan de obras y cuándo se ejecutará”.

“No estamos reclamando una mejora estética. Estamos reclamando condiciones mínimas de seguridad para poder transitar por una ruta que miles de personas utilizan todos los días”, señalaron los vecinos, que además lanzaron una petición a través de la plataforma Change.