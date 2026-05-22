El mercado inmobiliario de Pilar cuenta con más de 300 agencias especializadas que trabajan en una de las zonas más dinámicas del Gran Buenos Aires. La demanda está sostenida por familias que eligen vivir en la zona por calidad de vida, espacio, entorno verde, buena educación para los hijos y seguridad, factores que convierten a este partido en un polo residencial consolidado.

Pilar creció notablemente en los últimos años tras el boom que vivió en la década del 90. Hoy, las inmobiliarias Pilar especializadas en countries y barrios cerrados manejan más de 24.000 propiedades disponibles entre casas, departamentos y lotes. Para explorar opciones en el mercado, considerá revisar propiedades en Pilar que se adapten a tus necesidades.

El perfil del mercado inmobiliario en Pilar

Las inmobiliarias más activas del corredor norte operan en el mercado residencial, enfocándose principalmente en desarrollos de mayor ticket.

La infraestructura del corredor norte se construyó durante décadas: colegios, centros de salud, supermercados, centros comerciales y polos gastronómicos llegaron de forma orgánica, impulsados por la demanda real de una población residente en crecimiento.

El valor promedio del metro cuadrado en dólares mostró una suba interanual sostenida, con un incremento del 3,6% interanual para departamentos.

Esta recuperación refleja la estabilidad que caracteriza al mercado local, donde la demanda de uso final permanente, la denominación en dólares y la infraestructura acumulada durante décadas actúan como fundamentos sólidos.

Barrios cerrados y countries: el corazón de la oferta

En los años 90 comenzaron a desarrollarse countries y barrios cerrados cuyo principal uso era el de residencias de fin de semana, pero con el transcurso de los años se han convertido en lugares de vivienda permanente. Las casas en countries y barrios cerrados son un clásico de Pilar, entre ellos Tortugas Country Club, Olivos Golf Club, Highland Park Country Club, Estancias del Pilar, Las Margaritas, La Lomada y Ayres del Pilar.

Pilar del Este: desarrollo consolidado

Pilar del Este es una de las zonas más destacadas, donde se pueden encontrar casas con características excepcionales. Las propiedades están distribuidas en una sola planta sobre lotes de 500m² aproximadamente, con diseños que priorizan espacios amplios y luminosos.

Los Pilares: accesibilidad y amenities

El Barrio Cerrado Los Pilares se ubica en el acceso Panamericana Pilar, con bajada directa en el Km 45 y acceso de servicio a Ruta Provincial 25, a pocos metros de los más importantes centros comerciales. Cuenta con pileta adultos y niños con solarium, cancha de fútbol 11 y 7, 4 canchas de tenis, cancha de hockey, volley, beach volley, gimnasio, S.U.M y Club House con restaurante.

Nuevos desarrollos en expansión

Aunque Pilar concentra gran parte de la oferta, hay cada vez más opciones de financiamiento en los barrios cerrados de zona norte del GBA, con muchas oportunidades de nuevos desarrollos que pueden adquirirse a través de financiación. Estancia Carabassa es un barrio privado en el km 56 del Ramal Pilar sobre un campo de 42 hectáreas, con lotes disponibles desde US$70.000.

Casas en Pilar: oferta en barrios abiertos

Más allá de los countries, el mercado de casas en pilar en barrios tradicionales también presenta alternativas interesantes. Existen propiedades en Villa Rosa y Pilar centro en buen estado general, con muy buena ubicación a metros del hospital materno infantil y Panamericana.

Pilar se ha convertido en un lugar atractivo para quienes buscan un hogar en un entorno tranquilo y con excelentes servicios, desde casas amplias en barrios cerrados hasta opciones más accesibles, con amplios jardines, cocheras y hasta piscinas. Las zonas más populares son Pilar, Zelaya y Manuel Alberti, cada una con características distintivas según el perfil del comprador.

Conectividad: factor clave de elección

Los barrios cerrados del GBA están bien conectados con CABA gracias a accesos rápidos como la Panamericana, lo que permite combinar trabajo en la ciudad con un estilo de vida más relajado. El Ramal a Pilar se desprende del tronco de la Panamericana aproximadamente en el Km 32 extendiéndose hasta el Km 57, facilitando el acceso tanto al centro de Pilar como a los principales desarrollos residenciales.

Ubicado en el KM 46 de Panamericana, Pilar se destaca por su excelente conectividad, tanto hacia CABA como hacia el interior del país. Esta infraestructura vial consolidada es uno de los principales argumentos que utilizan las inmobiliarias en Pilar para atraer compradores que buscan equilibrio entre proximidad urbana y calidad de vida suburbana.

Cómo trabajan las inmobiliarias pilarenses

La zona norte de Buenos Aires es una de las áreas de mayor actividad, con cientos de propiedades para compra y alquiler, incluyendo casas y departamentos, además de propiedades en los mejores countries y barrios privados. Las agencias locales ofrecen servicios integrales que incluyen tasaciones, asesoramiento legal, producción fotográfica profesional y seguimiento durante todo el proceso de compra o alquiler.

Las inmobiliarias aportan experiencia de mercado, red de contactos, conocimiento legal y se encargan de todos los trámites necesarios. En un mercado donde los fundamentos reales sobreviven a los ciclos y se atraviesan mejor que cualquier otro mercado inmobiliario del país, contar con profesionales especializados marca la diferencia en la experiencia de búsqueda.

El mercado inmobiliario de Pilar se distingue por su resiliencia y diversidad de opciones. En un país de vaivenes económicos, el corredor norte de Pilar sobrevivió y salió más fuerte, con razones sólidas detrás de esa resiliencia.

Las inmobiliarias en Pilar actúan como facilitadoras en un ecosistema donde la oferta abarca desde lotes en nuevos desarrollos hasta casas consolidadas en countries tradicionales, siempre con la conectividad como ventaja competitiva y la calidad de vida como promesa cumplida.