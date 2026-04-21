El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de Santiago Maratea luego de la difusión de un video en el que se lo observa manejando mientras grababa contenido para redes sociales y sin utilizar cinturón de seguridad.

La medida fue adoptada por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense, que consideró que la conducta del influencer representó una infracción grave a la normativa vigente y una acción riesgosa tanto para su integridad como para la de terceros.

Desde el área provincial indicaron que el caso quedó a disposición de la Justicia de Faltas correspondiente, que deberá intervenir en el trámite administrativo.

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“La conducta, además de constituir una infracción grave a la normativa vigente, implica una actitud de extrema irresponsabilidad al volante, poniendo en riesgo su vida y la de terceros”, señalaron desde Provincia.

También hubo un pedido previo de Nación

Horas antes del anuncio bonaerense, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había solicitado la inhabilitación de la licencia de conducir de Maratea tras analizar el material publicado en redes.

El organismo nacional remarcó que en las imágenes se observaba al influencer manipulando su teléfono celular mientras conducía, una práctica prohibida por la Ley Nacional de Tránsito. Además, señaló la ausencia del cinturón de seguridad, considerado el principal sistema de seguridad pasiva dentro del vehículo.

La ANSV sostuvo que este tipo de conductas reducen la atención, aumentan el tiempo de reacción ante imprevistos y elevan significativamente el riesgo de siniestros viales.

“En Argentina, los relevamientos muestran que su incidencia (la del uso del celular al volante) viene en aumento alcanzando hasta el 25% de los conductores en algunos corredores viales. Estas conductas reducen la atención y el tiempo de reacción, y se vinculan directamente con la ocurrencia de siniestros, siendo la principal causa probable en autopistas”, advirtieron desde la Agencia Nacional.

Inhabilitan a Santiago Maratea por filmarse al volante y no usar cinturónhttps://t.co/qgShfTplpD pic.twitter.com/t6Gek3F43L — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) April 21, 2026

“Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”, se lo ve decir a Maratea mientras se filma.

“La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo”, añadieron desde Seguriad Vial.

El contenido difundido en redes

El propio Maratea publicó el video en sus cuentas personales, donde acumula millones de seguidores. En el registro audiovisual se refiere a la situación en tono irónico mientras maneja.

Los organismos viales advirtieron que la exposición pública de maniobras imprudentes puede generar un efecto de normalización, especialmente entre conductores jóvenes o personas con poca experiencia al volante.

Qué debe hacer para recuperar la licencia

Desde la Provincia informaron que, para recuperar la aptitud para conducir, Maratea deberá atravesar una instancia de reevaluación ante el Centro de Emisión de Licencias municipal correspondiente.

Ese proceso buscará determinar nuevamente si se encuentra en condiciones de manejar, en el marco de los procedimientos previstos por la normativa vigente.