Ante el siniestro protagonizado por la influencer libertaria Eugenia Rolón en la localidad de Mar de Ajó, donde chocó contra un poste de alumbrado público luego de realizar maniobras peligrosas y se constató que conducía con 1,89 gr/l de alcohol en sangre en la mañana del jueves 8 de enero, el Ministerio de Transporte actuó de oficio.

En concreto, la cartera que lidera Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación de la muchacha de 23 años para tramitar su licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.

Vale destacar que, Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, no solamente conducía con altos niveles de alcohol en sangre, sino que lo hacía sin poseer licencia de conducir habilitante. “Dos fallas graves que pusieron en riesgo la vida de las y los vecinos del distrito costero. Además de atentar contra las políticas en seguridad vial que buscan reducir la tasa de siniestralidad”, señalaron desde Transporte.

En ese marco, el Juzgado de Faltas de Dolores sentenció: "Disponer, con carácter urgente, la prohibición preventiva de otorgamiento y expedición de licencia de conducir a favor de la Sra. Rolón Eugenia Noemi, conforme lo dispuesto por la Ley 13.927, su Decreto Reglamentario, y art. 83 de la Ley 24.449, hasta tanto se dicte resolución definitiva en las presentes actuaciones".





El choque

El hecho se registró cerca de las 9 de la mañana, cuando Rolón chocó contra un poste en la calle Moreno, luego de zigzaguear a bordo de un Honda Fit que manejaba completamente alcoholizada.

El auto está a nombre de Carlos Gutiérrez Morchio e Iñaki Gutiérrez, su pareja, aparece como autorizado para conducirlo, en la tarjeta azul.