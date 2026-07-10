Un estudio del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral de Pilar reveló que apenas el 46% de los argentinos considera "muy importante" tener hijos, frente al 77% que sostenía esa postura diez años atrás.

El relevamiento, elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad (ODHV) de la Austral, se conoce en el marco del Día Mundial de la Población, que se conmemora este 11 de julio.

Una caída sostenida desde el año 2000

La investigación releva actitudes y valores familiares en la Argentina desde el año 2000 y, en su edición 2025, trabajó sobre una muestra nacional de 1.028 adultos.

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El resultado marca el nivel más bajo registrado desde el inicio de la serie: en apenas una década, la proporción de personas que asigna un valor central a la paternidad y la maternidad se redujo más de 30 puntos porcentuales.

Los jóvenes, el grupo más alejado de la idea de ser padres

Entre los argentinos de 18 a 34 años, solo el 34% considera que tener hijos es muy importante para una vida plena. El dato confirma una redefinición generacional de prioridades, que las investigadoras del ODHV vinculan con un fenómeno cultural que excede la coyuntura económica del país.

La decisión personal, por encima de las restricciones económicas

Por primera vez, el estudio indagó en las razones de quienes no tienen hijos y no desean tenerlos. El 57,3% respondió que la paternidad no forma parte de su proyecto de vida, una definición personal que se ubica por encima de otros motivos como no contar con una pareja estable (38,2%), preferir viajar o acumular otras experiencias (32,6%) o priorizar el desarrollo profesional y los estudios (30,3%).

Un dato adicional cobra relevancia en el contexto actual: el 22,5% de quienes no desean ser padres mencionó la incertidumbre ambiental, política, social o económica como uno de los factores que pesan en esa decisión.

El país registra la mayor caída de nacimientos de su historia reciente

Según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, los nacimientos en la Argentina cayeron 47% entre 2014 y 2024, al pasar de 777.012 a 413.135 en una década.

Se trata de la disminución más pronunciada de toda la serie histórica disponible. Con una tasa de fecundidad de 1,2 hijos por mujer, el país integra el grupo de las cuatro naciones latinoamericanas con niveles de fecundidad ultrabaja, es decir, iguales o inferiores a 1,3 hijos por mujer.

La caída de la natalidad se registra en todas las jurisdicciones del país, aunque con distinta intensidad, lo que confirma que se trata de una tendencia nacional y no de un fenómeno localizado en un distrito puntual.

La familia sigue siendo valorada, aunque cambia su lugar

Pese a la baja en la valoración de la paternidad y la maternidad, las investigadoras del ODHV remarcaron que esto no implica una pérdida de valor de la familia como institución.

De hecho, la vida familiar continúa siendo la principal fuente de satisfacción personal para los argentinos. Lo que estaría cambiando, según el informe, es el lugar que ocupa la parentalidad dentro de los proyectos de vida: de ser una expectativa compartida por la mayoría, pasa a convertirse cada vez más en una decisión individual.